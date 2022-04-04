Dünya otizm farkındalık günü etkinlikleri - Son Dakika
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Dünya otizm farkındalık günü etkinlikleri

04.04.2022 13:07
Dünya otizm farkındalık günü etkinlikleri

Kırklareli'nde Dünya otizm farkındalık günü etkinlikleri çerçevesinde gökyüzüne mavi balon bırakıldı.

Kırklareli'nde Dünya otizm farkındalık günü etkinlikleri çerçevesinde gökyüzüne mavi balon bırakıldı.

Dünya otizm farkındalık günü dolayısıyla Kırklareli'nde özel bir eğitim meslek okulunda etkinlik düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte öğrencilerin yüzleri boyandı, müzik eşliğinde danslar edildi.

Etkinliğe katılan öğrenciler, sivil toplum kuruluş temsilcileri, parti temsilcileri ve veliler gökyüzüne yüzlerce mavi balon saldı.

Daha sonra öğrenciler tarafından hazırlanan sergiler gezildi. - KIRKLARELİ

Dünya otizm farkındalık günü etkinlikleri
Dünya otizm farkındalık günü etkinlikleri
Dünya otizm farkındalık günü etkinlikleri
Dünya otizm farkındalık günü etkinlikleri
Dünya otizm farkındalık günü etkinlikleri

YORUMLAR
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Kırklareli, Otizm, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Dünya otizm farkındalık günü etkinlikleri - Son Dakika


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