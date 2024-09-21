Dünya Temizlik Günü\'nde Efeler\'de Büyük Temizlik Etkinliği

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Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Dünya Temizlik Günü kapsamında Let's Do It Türkiye Aydın İl Temsilciliği öncülünde düzenlenen çevre temizlik etkinliğine katıldı.

Efeler Belediyesi, Pınarbaşı Mesire Alanı'nda düzenlenen büyük temizlik etkinliği ile çevre duyarlılığına dikkat çekerek, vatandaşların bilinçlenmesine katkı sağladı. Katılımcılar hem doğayı temizledi hem de gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bilinci aşıladı. Pınarbaşı Mesire Alanı'nda yerden alacak çöp bulamadıklarına dikkat çeken TEMA Vakfı Aydın İl Temsilcisi Mehmet Özdemir, "Başladığımız yerden şu noktaya kadar Pınarbaşı Mesire Alanı tertemiz. Sadece ağaçların yapraklarını görüyoruz. Bunun dışında çöp yok. Burada görevli arkadaşlarımız her türlü takdiri hak ediyor. Çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Başkan Anıl Yetişkin ise, "Doğamızı korumak ve temiz bir çevreyi geleceğe miras bırakmak bizim en önemli sorumluluklarımızdan biri. Efeler halkı her zaman çevreye duyarlılığıyla ön plana çıkmıştır ve bu etkinlikte de bunu bir kez daha gösterdiler. Bu tür etkinliklerin devam etmesi, daha temiz bir gelecek için elzem. Katılan herkese teşekkür ederim" dedi. - AYDIN