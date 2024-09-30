Dünya Yaşlılar Günü Kutlaması Odunpazarı\'nda Gerçekleşti

Yerel

Odunpazarı Belediyesi Koca Çınar Yaşam Merkezi'nde Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Odunpazarı Belediyesi, kıdemli vatandaşların yaşam kalitesini arttırmak için çalışmalarını Koca Çınar Yaşam Merkezleri ile yürütüyor. Gültepe Mahallesi Üniversite Evlerinde bulunan Koca Çınar Yaşam Merkezleri koca çınarlar için çeşitli aktivite ve atölye çalışmaları gerçekleştiriyor. Koca Çınar Yaşam Merkezlerinde, son olarak 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle etkinlikler düzenlendi. Dünya Yaşlılar Günü'nü kutlayan koca çınarlar, gün boyu gönüllerince eğlendi.

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle gerçekleştirilen etkinlikte Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt Koca Çınar Yaşlı Merkezi'nde yaşlıları yalnız bırakmadı. Başkan Kurt etkinlikte yaptığı konuşmasında öncelikle 1 Ekim Dünya Yaşlılar Gününü kutladı. Başkan Kurt, "Sizlerin bu özel gününüzü kutluyorum. Siz kıdemli vatandaşlarımız bizler için çok değerlisiniz. Bu tarz yerler sizlerin sosyalleşmesini ve keyifli zamanlar geçirmenizi sağlamak için var. Odunpazarı Belediyesi olarak biz bu hizmeti sizlere sunuyoruz. Önümüzdeki dönemlerde CHP iktidara geldiğinde bu tarz yerler Türkiye genelinde daha da çoğalacak. Biz her zaman sizlerin yanındayız. Sizlerin varlığı bize büyük bir güç veriyor" dedi.

Konuşmaların ardından Saz çalan, türkü söyleyen, şiirler okuyan, oyunlar oynayan ve koca çınarlar, Başkan Kurt ile Dünya Yaşlılar Gününü kutladı. - ESKİŞEHİR