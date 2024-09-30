Dünya Yaşlılar Günü Kutlaması Odunpazarı'nda Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Dünya Yaşlılar Günü Kutlaması Odunpazarı'nda Gerçekleşti

Dünya Yaşlılar Günü Kutlaması Odunpazarı\'nda Gerçekleşti

Odunpazarı Belediyesi, Dünya Yaşlılar Günü’nde Koca Çınar Yaşam Merkezi'nde etkinlik düzenleyerek kıdemli vatandaşlarla bir araya geldi. Belediye Başkanı Kazım Kurt, yaşlıların önemine vurgu yaparak sosyal aktivitelerin arttırılacağını belirtti.

30.09.2024 16:39  Güncelleme: 16:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Odunpazarı Belediyesi Koca Çınar Yaşam Merkezi'nde Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Odunpazarı Belediyesi, kıdemli vatandaşların yaşam kalitesini arttırmak için çalışmalarını Koca Çınar Yaşam Merkezleri ile yürütüyor. Gültepe Mahallesi Üniversite Evlerinde bulunan Koca Çınar Yaşam Merkezleri koca çınarlar için çeşitli aktivite ve atölye çalışmaları gerçekleştiriyor. Koca Çınar Yaşam Merkezlerinde, son olarak 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle etkinlikler düzenlendi. Dünya Yaşlılar Günü'nü kutlayan koca çınarlar, gün boyu gönüllerince eğlendi.

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle gerçekleştirilen etkinlikte Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt Koca Çınar Yaşlı Merkezi'nde yaşlıları yalnız bırakmadı. Başkan Kurt etkinlikte yaptığı konuşmasında öncelikle 1 Ekim Dünya Yaşlılar Gününü kutladı. Başkan Kurt, "Sizlerin bu özel gününüzü kutluyorum. Siz kıdemli vatandaşlarımız bizler için çok değerlisiniz. Bu tarz yerler sizlerin sosyalleşmesini ve keyifli zamanlar geçirmenizi sağlamak için var. Odunpazarı Belediyesi olarak biz bu hizmeti sizlere sunuyoruz. Önümüzdeki dönemlerde CHP iktidara geldiğinde bu tarz yerler Türkiye genelinde daha da çoğalacak. Biz her zaman sizlerin yanındayız. Sizlerin varlığı bize büyük bir güç veriyor" dedi.

Konuşmaların ardından Saz çalan, türkü söyleyen, şiirler okuyan, oyunlar oynayan ve koca çınarlar, Başkan Kurt ile Dünya Yaşlılar Gününü kutladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Odunpazarı Belediyesi, Yerel Haberler, Kazım Kurt, Odunpazarı, Emlak, Yerel, Yaşam, Çınar, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Dünya Yaşlılar Günü Kutlaması Odunpazarı'nda Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:09 Mansur Yavaş’ın “adaylık“ çıkışına Özel’den yanıt: Partinin kararına saygı duyması kendisinden beklenen yaklaşımdır Mansur Yavaş'ın "adaylık" çıkışına Özel'den yanıt: Partinin kararına saygı duyması kendisinden beklenen yaklaşımdır
20:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kabine sonrası kritik çağrı: İsrail’in durdurulması için BMGK güç kullanmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası kritik çağrı: İsrail'in durdurulması için BMGK güç kullanmalı
19:48 İsrail toplantısında bir fotoğraf dikkatlerden kaçmadı Sinvar’ın resmine ’’soru işareti’’ koydular İsrail toplantısında bir fotoğraf dikkatlerden kaçmadı! Sinvar'ın resmine ''soru işareti'' koydular
19:10 Kendisi de her şeyin farkında Narin’in babası, ailesini tamamen silmiş Kendisi de her şeyin farkında! Narin'in babası, ailesini tamamen silmiş
17:13 Netanyahu’dan İran’a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın Netanyahu'dan İran'a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın
11:05 ABD’yi alarma geçiren zehir bulutu Anayollar ve kamu binaları kapatıldı, 17 bin kişi için tahliye emri verildi ABD'yi alarma geçiren zehir bulutu! Anayollar ve kamu binaları kapatıldı, 17 bin kişi için tahliye emri verildi
10:43 Narin’i öldüren caniler her detayı planlamış Çuvalın içinden kimlik kartı da çıktı Narin'i öldüren caniler her detayı planlamış! Çuvalın içinden kimlik kartı da çıktı
10:41 43 yaşındaki eski futbolcu otel odasında ölü bulundu 43 yaşındaki eski futbolcu otel odasında ölü bulundu
10:19 Sinan Ateş davası bugün Duruşma öncesi Ayşe Ateş’ten çok konuşulacak “kiralık katil“ çıkışı Sinan Ateş davası bugün! Duruşma öncesi Ayşe Ateş'ten çok konuşulacak "kiralık katil" çıkışı
10:17 Altın fiyatları haftaya yatay seyirle başladı Altın fiyatları haftaya yatay seyirle başladı
10:13 Hindistan’da aldatılan koca, karısını ve sevgilisini ağaca bağlayıp dövdü Hindistan'da aldatılan koca, karısını ve sevgilisini ağaca bağlayıp dövdü
09:56 Dzeko’nun pozisyonu penaltı mı değil mi Ünlü yorumcuların hepsi aynı fikirde birleşti Dzeko'nun pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcuların hepsi aynı fikirde birleşti
09:48 İran’da bir polisi öldüren iki silahlı soyguncu idam edildi İran'da bir polisi öldüren iki silahlı soyguncu idam edildi
09:48 3 ilde petrol arama alanları genişletildi 3 ilde petrol arama alanları genişletildi
09:47 Efsane şarkıcı ve oyuncu Kris Kristofferson hayatını kaybetti Efsane şarkıcı ve oyuncu Kris Kristofferson hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2024 21:42:21. #1.11#
SON DAKİKA: Dünya Yaşlılar Günü Kutlaması Odunpazarı'nda Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement