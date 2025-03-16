Dünya Yetimler Günü\'nde Kahta\'da İftarda Bir Araya Gelindi

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı Kahta temsilciliği tarafından "Dünya Yetimler Günü" nedeniyle iftar düzenlendi.

İnsani Yardım Vakfı Kahta Temsilciliği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve Ramazan ayının 15. gününe denk gelen "Dünya Yetimler Günü" iftar programı, yetim çocuklar ve ailelerinin yanı sıra ilçe protokolü de katılım sağladı.

İnsani Yardım Vakfı Kahta Temsilcisi Mahmut Çelebi, geleneksel hale getirdikleri yetimlere yönelik iftar programına bu yıl da yoğun bir katılım sağlandığını söyledi.

Gönül sofrasında bir araya gelen çocuklar, iftar sonrası kendileri için hazırlanan çeşitli etkinliklere katılarak kendilerine oyuncak dağıtımı yapıldı. İftar programının ardından İnsani Yardım Vakfı Kahta Temsilciliği tarafından 143 aileye 3 bin TL nakdi yardım yapıldı. İftar programının sevgi ve şefkatle yoğurulmuş bir akşama dönüştüğünü belirten İnsani Yardım Vakfı Kahta Temsilcisi Mahmut Çelebi, "İftar programımızın sevgi ve şefkatle yoğurulmuş bir akşama dönüştüğünü görüyoruz. İlçemiz, 15 Mart Dünya Yetimler Günü'nde, İnsani Yardım Vakfı Kahta Temsilciliği'miz tarafında düzenlenen muhteşem bir iftar yemeğine ev sahipliği yaptı. Bu özel gece, yetim yavrularımızın ve değerli ailelerinin yüreklerine dokunan, unutulmaz bir buluşmaya dönüştü. İftar sofraları, protokol üyelerinin yetim yavrularımızla aynı ekmeği paylaşmasıyla daha da anlam kazandı. Bu sıcak ve samimi ortam, yetimlerimizin yalnız olmadıklarını, her zaman yanlarında kocaman bir aile olduğunu hissettirdi. Yetimler, toplumumuzun en değerli emanetleridir. Toplum olarak yetimlere sahip çıkmanın, onların yüzlerinde bir tebessüm olmanın ve umutlarını yeşertmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırladık" dedi.

Temsilci Çelebi, programın sonunda, tüm misafirlere ve protokol üyelerine teşekkür ederek, yetimlere yönelik desteklerinin artarak devam edeceğini müjdeledi.

Bir düğün salonunda düzenlenen iftar programına Kahta Kaymakamı Muhammet Üsame Soysal, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, İlçe Emniyet Müdürü Alparslan Arıcılar, Ak Parti İlçe Başkanı Av. Gafar Çelebi, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, yetim çocuklar ve aileleri katıldı. - ADIYAMAN