Dünyanın en büyük 14. yatı \'Flying Fox\' Fethiye\'ye demir attı

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Mega Yat 'Flying Fox' Fethiye'ye demir attı

MUĞLA - Dünyanın en zengin iş adamlarından Amazon'un sahibi Jeff Bezos'un süper yatı 'Flying Fox' Fethiye'ye demir attı.

Dünyanın en büyük 14. yatı olduğu belirtilen 'Flying Fox'un Fethiye iskelesinden 600 bin litre yakıt alacağı öğrenildi. Geçen yıldan bu yana Ege kıyılarında ve Göcek'te misafirlerini ağırlayan 136 metre uzunluğundaki süper yat alacağı yakıt karşılığı Türkiye'ye yaklaşık 18 milyon lira bırakacak.

Salı gününe kadar yakıt ve kumanya alma işlemlerini tamamlaması beklenen yat, aynı gün Fethiye'den ayrılacak. Büyüklüğü ile dikkati çeken yatta, havuz, jakuzi, SPA, spor salonu, su sporları ve sinema imkanı bulunuyor. Almanya'da 2016 yılında inşa edilen 'Flying Fox' isimli süper lüks yat, 136 metre uzunluğunda, 22,5 metre genişliğinde ve 12 metrelik yüzme havuzuna sahip olurken mega yatta iki de helikopter pisti bulunuyor. 11'i VIP olmak üzere 36 kabinin bulunduğu yatta 21 misafir ve yaklaşık 57 mürettebat bulunuyor. Fethiye iskelesinde büyük ilgi gören mega yat ile vatandaşlar bol bol fotoğraf çektirdi.