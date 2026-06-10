Dünyanın En Büyük Yuvarlak Bal Kovanı Kadıköy'de - Son Dakika
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Dünyanın En Büyük Yuvarlak Bal Kovanı Kadıköy'de

Dünyanın En Büyük Yuvarlak Bal Kovanı Kadıköy\'de
10.06.2026 09:51
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Laz Bakkal, 5 yıldır arıcılık yapıyor ve dünyanın en büyük yuvarlak bal kovanını inşa etti.

Kadıköy'de "Laz Bakkal" lakabıyla tanınan Fatih Bostan, yaklaşık 5 yıldır işlettiği bakkalın önünde arıcılık yapıyor. Kovanlarla bal üretimi gerçekleştiren Bostan, şimdi de iddiasına göre dünyanın en büyük yuvarlak bal kovanını inşa ederek yeni bir projeye imza attı.

Kadıköy Feneryolu Mahallesi'nde esnaflık yapan ve çevresinde "Laz Bakkal" olarak tanınan Fatih Bostan, yaklaşık 5 yıldır bakkal dükkanının önünde arıcılık faaliyetlerini sürdürüyor. Kent yaşamının yoğun şekilde hissedildiği bölgede kurduğu kovanlarla bal üretimi yapan Bostan, sıra dışı girişimleriyle dikkat çekiyor. Arıcılığı bir hayal olarak gördüğünü belirten Bostan, şimdi de iddiasına göre dünyanın en büyük ve yuvarlak bal kovanını inşa etti. Dükkanının önüne kurduğu dev kovanla daha fazla bal üretmeyi hedefleyen Bostan, projesini yeni bir macera olarak tanımlıyor.

Yaklaşık 5 yıldır klasik arı kovanlarından bal elde ettiğini ifade eden Bostan, yeni kovanın kapasitesinin daha yüksek olmasını beklediğini söyledi. Ürettiği balları mahalle esnafı ve komşularıyla paylaşan Bostan, dev kovanın dolması halinde daha geniş kitlelere bal ikram etmeyi planlıyor. Kadıköy'ün işlek noktalarından birinde gerçekleştirilen sıra dışı arıcılık çalışması, çevredeki vatandaşların da ilgisini çekiyor.

"Bu kovan yuvarlak olarak dünyada bir ilk"

En büyük hayalinin büyük bir kovan yapmak ve büyük oğul almak olduğunu söyleyen Fatih Bostan, " Bu kovan yuvarlak olarak dünyada bir ilk, bu kovandan oğul almak çok büyük ayrıcalık ve çok büyük bir zevk bunu arıcılar çok iyi bilir. Bu aynı zamanda bir farkındalık çalışması, arı olmadan hayat olmaz. Arıları çok seviyorum, onlar benim vazgeçilmezim günün stresini onlarla atıyorum. Mahalleli de çok sevdiği için üzerine kata kata devam ediyoruz" dedi.

"İnsanların güzel tepkisi bizi bu hale getirdi"

İnsanların kovana çok ilgi gösterdiğini dile getiren Bostan, "İnsanların güzel tepkisi bizi bu hale getirdi, ben bu kovanı ilk boş olarak aksesuar olsun diye getirmiştim. Oğul aldıktan sonra çok ilgi oldu, ilgiden sonra bunun devamını getirdik." ifadelerini kullandı.

"Komple dolduğu zaman İstanbul'a yetecek kadar bal olur"

5 yıldır bal macerasının devam ettiğini aktaran Bostan, şunları söyledi:

"En sonunda dünyada bir ilk olan böyle büyük bir kovan yapmak istedim. Bu kovandan oğul aldığım için çok mutluyum. Normal kovanlardan ortalama 20 kilo bal alınır ama bu kovanı doldurmak çok zor. Komple dolduğu zaman İstanbul'a yetecek kadar bal olur, her sene elde ettiğimiz balı mahalleliye ikram ediyoruz, bu kovan dolarsa tüm İstanbul'a ikram ederiz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Dünyanın En Büyük Yuvarlak Bal Kovanı Kadıköy'de - Son Dakika

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