Dünyanın en iyi 10 otelinden ikisi Türkiye'den - Son Dakika
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Dünyanın en iyi 10 otelinden ikisi Türkiye'den

11.05.2022 09:35
Dünyanın en iyi 10 otelinden ikisi Türkiye'den

Dünyanın en iyi 10 oteli arasına Türkiye'den de iki otel girdi.

Dünyanın en iyi 10 oteli arasına Türkiye'den de iki otel girdi.

Turizm şirketi Tripadvisor, her sene aile tatil köylerinden butik otellere kadar dünyanın en iyi konaklama yerlerini açıklıyor. Şirket, 'Seyyahların Seçimi En İyilerin En İyisi' adıyla yapılan yarışmada dünyanın en iyi 25 otelini açıklarken Türkiye'den iki otel listede ilk 10'da yer aldı.

Dördüncü ve altıncı sıra Türkiye'den

En iyi otel ödülünün Kosta Rika'daki Tulemar Bungalovları & Villaları'na gittiği listede, Romance Istanbul Hotel dördüncü, Kapadokya'daki Kayakapı Premium Caves de altıncı sırayı aldı. Brezilya'daki Hotel Valle D'Incanto ayrı kategoride dünyanın 'en romantik' oteli seçildi. New York'taki The Mark Hotel de ABD'nin en iyi oteli olarak gösterildi.

"Konukseverlik açısından mükemmel"

Tripadvisor, kazananları açıklarken oteller hakkında ziyaretçi yorumlarına da yer verdi. Romance Istanbul Hotel hakkında "Coğrafi konum da var tabii, ancak bu butik otel konukseverlik konusunda gerçekten mükemmel. Herkes çok cana yakındı, odalar çok temizdi ve tüm dileklerimiz anında yerine getirildi" ifadesi kullanılırken, Kayakapı Premium Caves için de "Yalnızca orijinal bir mağara evinde kalmak değil, aynı zamanda otelin eklemiş olduğu lüks dokunuşları tecrübe etmek de çok özel hissettirdi" denildi.

Firmanın seçtiği dünyanın en iyi 25 oteli şöyle:

1. Tulemar Bungalows & Villas, (Kosta Rika)

2. Hotel Colline de France, (Brezilya)

3. Ikos Aria, (Yunanistan)

4. Romance Istanbul Hotel, Türkiye

5. The Omnia, (İsviçre)

6. Kayakapi Premium Caves - (Kapadokya-Türkiye)

7. Six Senses Laamu, (Maldivler)

8. Hamanasi Adventure and Dive Resort, (Belize)

9. Padma Resort Ubud, (Endonezya)

10. Bless Hotel Madrid, (İspanya)

11. Ikos Dassia, (Yunanistan)

12. Pimalai Resort and Spa, (Tayland)

13. Lotte Hotel Hanoi, (Vietnam)

14. Como Cocoa Island, (Maldivler)

15. La Maison Favart, (Fransa)

16. Sukhumvit Park, Bangkok - Marriott Executive Apartments, (Tayland)

17. Quinta Jardins do Lago, (Portekiz)

18. La Maison Arabe, (Fas)

19. The Royal Purnama, (Endonezya)

20. Jaya House River Park, (Kamboçya)

21. The Hazelton Hotel, (Kanada)

22. Round Hill Hotel and Villas, (Karayipler)

23. Saraye Ameriha Boutique Hotel, (İran)

24. Bucuti & Tara Beach Resort Aruba, (Karayipler)

25. The Oberoi Beach Resort Sahl Hasheesh, (Mısır) - İSTANBUL

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Kapadokya, İstanbul, Türkiye, Otel, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Dünyanın en iyi 10 otelinden ikisi Türkiye'den - Son Dakika


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