Dünyaya dağılan Antakya mozaikleri yeniden buluştu - Son Dakika
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Dünyaya dağılan Antakya mozaikleri yeniden buluştu

Dünyaya dağılan Antakya mozaikleri yeniden buluştu
28.06.2026 09:19
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Hatay'ın kültürel mirasını yansıtan ve dünyanın farklı müzelerinde sergilenen Antakya mozaiklerinin replikaları, "Antakya'nın Yerinden Edilmiş Mozaikleri: Dağılmış Bir Mirası Birleştirmek" sergisiyle ziyaretçilerle buluştu.

Hatay'ın kültürel mirasını yansıtan ve dünyanın farklı müzelerinde sergilenen Antakya mozaiklerinin replikaları, "Antakya'nın Yerinden Edilmiş Mozaikleri: Dağılmış Bir Mirası Birleştirmek" sergisiyle yeniden ziyaretçilerle buluştu. Hatay İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Antakya Sanat Müzesi Derneği iş birliğinde hazırlanan sergi, Cemil Meriç İl Halk Kütüphanesi'nde kapılarını ziyaretçilere açtı. Sergide, Antakya'dan çıkarıldıktan sonra dünyanın farklı müzelerine dağılan tarihi mozaiklerin aslına uygun hazırlanan replikaları bir araya getirildi.

ANTAKYA'NIN DAĞILMIŞ MİRASI SERGİYLE BİR ARAYA GETİRİLDİ

"Antakya'nın Yerinden Edilmiş Mozaikleri: Dağılmış Bir Mirası Birleştirmek" sergisi, Antakya'nın farklı dönemlere uzanan kültürel hafızasını yeniden görünür kılmayı amaçlıyor. Sergide, Antakya'dan çıkarıldıktan sonra dünyanın çeşitli müzelerinde sergilenen mozaiklerin replikaları ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Aslına uygun hazırlanan replikalar, Antakya'nın tarih boyunca sahip olduğu zengin sanat anlayışını ve kültürel birikimini yansıtıyor. Sergi, dünyanın farklı noktalarına dağılmış kültür varlıklarını aynı çatı altında buluşturması bakımından dikkat çekiyor.

KÜLTÜREL HAFIZAYI GELECEĞE TAŞIYAN PROJE

Serginin açılışında konuşan yetkililer, projenin yalnızca sanatsal bir çalışma olmadığını, aynı zamanda Hatay'ın kültürel hafızasını yaşatmayı ve gelecek kuşaklara aktarmayı hedefleyen önemli bir kültür projesi olduğunu ifade etti. Antik Antakya'nın zengin tarihini ve eşsiz sanat anlayışını yansıtan mozaikler, ziyaretçilere kentin binlerce yıllık geçmişine ışık tutuyor. Sergi, kültürel mirasın korunması ve tanıtılması konusunda farkındalık oluşturmayı da hedefliyor.

SERGİ CEMİL MERİÇ İL HALK KÜTÜPHANESİ'NDE ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLIYOR

Tarih ve sanat tutkunlarının yoğun ilgi göstermesi beklenen sergi, Cemil Meriç İl Halk Kütüphanesi'nde ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Sergide yer alan mozaik replikaları, Antakya'nın geçmişten bugüne taşıdığı kültürel değerleri yakından görmek isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor. Hatay'ın kültürel kimliğini ve Antakya'nın tarihi mirasını öne çıkaran sergi, kentin sanat ve tarih alanındaki güçlü birikimini yeniden gündeme taşıdı.

Haber: Hüseyin Zorkun

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Son Dakika Yerel Dünyaya dağılan Antakya mozaikleri yeniden buluştu - Son Dakika

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