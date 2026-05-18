İletişim Başkanı Duran'dan İsrail'in Sumud Filosu saldırısına kınama

18.05.2026 15:30
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'in 40 ülkeden sivil aktivistlerin oluşturduğu Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda saldırmasını kınayarak, bunu insanlığa ve uluslararası hukuka aykırı bir eylem olarak nitelendirdi.

İletişim Başkanı Duran, resmi sosyal medya hesabından İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na karşı uluslararası sularda gerçekleştirdiği saldırıyı şiddetle kınadı. Duran, İsrail hükümetinin sergilediği tavrı barbarlık ve ahlaksızlık eylemi olarak değerlendirerek, uluslararası hukuka aykırı olan hiçbir şeyin kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Burhanettin Duran, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İsrail'in, Gazze'ye dayatılan insanlık dışı ablukayı kırmak amacıyla 40 ülkeden aktivistlerin oluşturduğu sivil bir girişim olan Küresel Sumud Filosu'na karşı uluslararası sularda gerçekleştirdiği saldırıyı şiddetle kınıyorum. İsrail hükümetinin sergilediği bu barbarlık ve ahlaksızlık eylemi, insani değerlere, evrensel ilkelere ve uluslararası hukuka aykırı olup hiçbir şekilde kabul edilemez. İnsan hakları savunucularına müdahale etmek ve silahsız sivilleri hedef almak, insanlığın vicdanına yönelik doğrudan bir saldırıdır. Uluslararası topluluğun-özellikle filodaki vatandaşları bulunan ülkelerin-sivillerin güvenliğini sağlamak ve failleri uluslararası hukuk nezdinde sorumlu tutmak yükümlülüğü vardır. İlgili kurumlarımız, filoda bulunan vatandaşlarımızın ve diğer ülkelerin vatandaşlarının güvenli dönüşünü sağlamak için gerekli tüm çabaları en büyük özenle sürdürmektedir. Türkiye olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bu zulme, korsanlığa ve hukuksuzluğa karşı duruşumuzu kararlılıkla sürdürecek; mazlumların sesi olacak ve Filistinli kardeşlerimizin haklı davasını her platformda savunmaya devam edeceğiz". - ANKARA

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Yerel, Son Dakika

