Dursun Ali Erzincanlı, Kartepe\'de gönülleri fethetti

Kartepe'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen şiir dinletisinde sanatçı Dursun Ali Erzincanlı sahne aldı.

Kartepe Belediyesi tarafından Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Şiir Dinletisi" programına vatandaşlar ilgi gösterdi. Vatan savunmasında canlarını feda eden şehitlerin rahmet ve minnetle anıldığı gecede Erzincanlı, kendine has üslubuyla seslendirdiği Çanakkale şiirleri ve naat-ı şeriflerle izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

Programda, Çanakkale ruhunun sadece bir tarih değil, yaşayan bir şuur olduğu vurgulanırken; Ramazan'ın manevi bereketi ile şehadet ruhunun bu özel akşamda iç içe geçtiği ifade edildi.

Gecenin sonunda, sergilediği etkileyici performans dolayısıyla sanatçı Dursun Ali Erzincanlı'ya teşekkür eden Kartepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Enes Emengen, çiçek takdiminde bulundu. - KOCAELİ