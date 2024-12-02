Dursun Ali Koyuncu Tahliye Edildi - Son Dakika
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Dursun Ali Koyuncu Tahliye Edildi

Dursun Ali Koyuncu Tahliye Edildi

Artvin'de orman kesimini engelleyen Dursun Ali Koyuncu, 86 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye oldu.

02.12.2024 20:32
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HABER: UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Cankurtaran mevkiinde mesire alanı projesi için 3 Eylül'de orman kesimini engellemeye çalışan Reşit Kibar'ın öldürüldüğü saldırıdan sağ kurtulan ve 7 Eylül'de "Kamu görevlisine hakaret" ve "Kamu görevlisine mukavemet" suçlamaları ile tutuklanan doğa savunucusu Dursun Ali Koyuncu çıkarıldığı mahkemece tahliye edildi.

Artvinde Hopa- Borçka arasındaki Cankurtaran mevkiinde yapılması planlanan orman parkı projesine karşı çıkan ve bu sebeple silahlı saldırıya uğrayan Reşit  Kibar'ın hayatını kaybetmesine sebep olan olayda sağ kurtulan Artvin Halkevi yöneticisi Dursun Ali Koyuncu 7 Eylül'de "Kamu görevlisine hakaret" ve "Kamu görevlisine mukavemet" suçlamaları ile tutuklandı. Hopa 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme heyeti 86 günlük tutukluluğun ardından Koyuncu hakkında tahliye kararı verdi.

Mahkeme heyeti, Dursun Ali Koyuncu'nun sabit ikametgahının bulunması, delillerin toplanmış olması ve tutukluluk süresini göz önüne alarak Koyuncu'nun, tutuksuz yargılanmasına hükmetti. Adli kontrol tedbirleri uygulanan Koyuncu'ya yurtdışına çıkış yasağı getirildi. Bir sonraki duruşma 28 Ocak 2025'te görülecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Dursun Ali Koyuncu Tahliye Edildi - Son Dakika

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