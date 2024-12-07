Dursun Usta: 35 Yıldır Hobi Olarak Kayık Yapıyor - Son Dakika
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Dursun Usta: 35 Yıldır Hobi Olarak Kayık Yapıyor

Dursun Usta: 35 Yıldır Hobi Olarak Kayık Yapıyor

71 yaşındaki Dursun Usta, 35 yıldır hobi olarak kayık yapıyor ve gençlere ilham veriyor.

07.12.2024 09:25
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Düzce(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 35 yıl önce kayık yapımını öğrenen Dursun Usta, 71 yaşında hobi olarak kayık yapmaya devam ediyor. Çeşitli işlerde çalışan Usta, yaptıklarıyla gençlere de taş çıkartıyor.

Akçakoca ilçesinde genç yaşlarında kayıklara olan merakı ile kayık yapımını öğrenen Dursun Usta tam 35 yıldır ahşaba hayat vererek kayık yapıyor. Karadenizli ustanın yanında yetişen ve 2 yıl aldığı kayık yapımı eğitimiyle yola çıkan Dursun Usta, önce kendi tezgahını yaptı. Ardından da kayık yaptıkça kendisini geliştirerek 35 yıldır kayık yapmaya devam etti. Şimdilerde hobi olarak yaptığı kayıkçılıkta bugüne kadar sayısını bile unuttuğu kayıklarıyla deniz sevdalılarına yardımcı oldu.

Dursun Usta, bugünlerde gençlerin meraklı olmasına rağmen yapmaya yaklaşmadıkları kayık ustalığı macerasını ile ilgili şunları söyledi, "Hobi olarak 35 senedir kayık yapıyorum. Karadenizli bir ustam vardı. Onun yanında başladım. Onun yanından öğrendim sonrasında yapa yapa yaptığım iş bana öğretti bu mesleği. Bilgi aldım 2 sene yanında yetiştim. Sonrasında kurduğum tezgahlarda buy mesleği iyice pekiştirdim. Yaptığım teknelerin sayısını söylemem zor. 50-70 civarında olmuştur. Başka mesleklerim var benim. Denize gidiyorum, inşaatlarda çalışıyorum. Kaynak işinden tut birçok işi yaptım. Şu an yaptığım tekne ise 4 metre 95 santimetrelik bir tekne. Bu tekne bütün malzemelerini tedarik ettiysem 1 buçuk-2 ayda biter. Gençlerin bazıları bu mesleği öğrenmek istiyor. Merakı olan gençlerde var. Bizim mesleğimiz el işçiliği ister, hüner ister. Mesleğimi tavsiye ederim. Çok iyi bir meslek el emeği mesleğidir. Çekirdekten yetişince de bambaşka oluyor. Bende o şekilde yetiştim. Çocuklarıma öğretmek istedim ama onlar mesleklerini kendileri seçiyor. Benim yaptığım mesleğe meraklı değiller. Her gencim bir işe yatkınlığı, hevesi vardır. Bende yanıma gelenlere bakıyorum. Merakları varsa yanımda mesleği öğretiyorum. Yoksa yanımdan gönderiyorum."

Dursun Usta, imkanları el verdiği sürece de kayık yapımına devam edeceğini söylüyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Dursun Usta: 35 Yıldır Hobi Olarak Kayık Yapıyor - Son Dakika

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