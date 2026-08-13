Dursunbey'deki Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dursunbey'deki Orman Yangını Kontrol Altında

Dursunbey\'deki Orman Yangını Kontrol Altında
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde çıkan orman yangını ekipler tarafından kontrol altına alındı.

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde kırsal alanda çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, yangına müdahale eden ekiplere teşekkür etti.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde kırsal alanda çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangının kontrol altına alındığını, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, paylaşımında, "Dursunbey ilçemiz kırsalında çıkan orman yangını kontrol altına alınmıştır. Fedakarca görev yapan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Orman Yangını, Dursunbey, Balıkesir, Çevre, Yerel, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Dursunbey'deki Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güneş tutulması için özel uçuş: 10 bin metreden canlı yayınlandı Güneş tutulması için özel uçuş: 10 bin metreden canlı yayınlandı
İSKİ yalanladı, bakanlık ortaya çıkardı: Kanalizasyonu denize döktüler İSKİ yalanladı, bakanlık ortaya çıkardı: Kanalizasyonu denize döktüler
Aydın’ın Kuyucak ilçesindeki orman yangını saatlerdir söndürülemedi Aydın'ın Kuyucak ilçesindeki orman yangını saatlerdir söndürülemedi
Çocuk tişörtünde Hristiyanlık propagandası: Yazılanlar İncil’den çıktı Çocuk tişörtünde Hristiyanlık propagandası: Yazılanlar İncil'den çıktı
Nilda Müge Şahin’i katleden caninin yakalandığı anlar ortaya çıktı Nilda Müge Şahin’i katleden caninin yakalandığı anlar ortaya çıktı
Avukat Prof. Dr. Ali Ekin açıkladı: İşveren hangi durumda işçiyi tazminatsız işten çıkarabilir Avukat Prof. Dr. Ali Ekin açıkladı: İşveren hangi durumda işçiyi tazminatsız işten çıkarabilir?

17:41
Bakan Gürlek’ten ’Alihan Kuriş’ operasyonuna ilişkin ilk açıklama
Bakan Gürlek'ten 'Alihan Kuriş' operasyonuna ilişkin ilk açıklama
17:30
Vergi rekortmenleri listesine giren avukat Gönenç Gürkaynak’tan sitem dolu sözler
Vergi rekortmenleri listesine giren avukat Gönenç Gürkaynak'tan sitem dolu sözler
17:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetiyle görüşüyor Demirtaş dahil masada 5 konu var
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetiyle görüşüyor! Demirtaş dahil masada 5 konu var
17:05
Yüksel Yıldırım’dan Fenerbahçelileri kızdıran Lukaku sözleri
Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçelileri kızdıran Lukaku sözleri
16:46
CHP Milletvekili Ahmet Baran Yazgan’a taciz iddiasıyla dayak
CHP Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'a taciz iddiasıyla dayak
15:38
8 büyükşehirde yapılan son seçim anketi Büyük sürprizler var
8 büyükşehirde yapılan son seçim anketi! Büyük sürprizler var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2026 20:39:59. #7.13#
SON DAKİKA: Dursunbey'deki Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.