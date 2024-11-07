Dursunbey Kaymakamı\'ndan Orman Yangını Açıklaması: Durum Kontrol Altında

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Balıkesir'in Dursunbey ilçesi Kaymakamı Muttalib Çetin, Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde başlayan orman yangının Dursunbey ilçesine sirayet ettiğini ancak şu anda sıkıntı oluşturacak bir durumun bulunmadığını söyledi.

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan ile birlikte açıklama yapan Kaymakam Çetin, "Dursunbeyli hemşerilerimize geçmiş olsun diyoruz. Yangının ilk başlangıç noktası, Bursa'nın Büyükorhan ilçesi Osmanlar Mahallesi'nde başlangıç gösterdi. Daha sonra bizim Dursunbey ilçe sınırlarımıza sirayet etti. Şu anda Adıören Mahallesi'ne yaklaşık kuş uçumu 600-700 metre yakınlıkta yangın seyir ediyor. Toplamda 2 helikopter ile 19 arazöz yangına müdahale ediyor. Şu anda sıkıntı oluşturacak bir durum yok. Yangını söndürme çalışmaları ekip arkadaşlarımızın fedakar çalışmaları neticesinde devam ediyor. Anlık gelişen bir durul olursa bilgi vereceğiz, tekrardan Dursunbeyli hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" diye konuştu - BALIKESİR