Durugöl Platformu Üyeleri Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısına Alınmadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Durugöl Platformu Üyeleri Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısına Alınmadı

15.01.2026 02:42  Güncelleme: 09:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Durugöl Platformu, eski çöp depolama alanının imara açılmasına karşı mücadele ederken, belediye meclisi toplantısına katılımlarının güvenlik ekipleri tarafından engellendiğini açıkladı. Platform, engellemeye karşı suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.

(ORDU) – Ordu'nun Altınordu ilçesinde eski çöp depolama alanının imara açılmasına karşı mücadele eden Durugöl Platformu bileşenleri, Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısını izlemek isterken güvenlik ve zabıta ekiplerince engellendi. Platform, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Durugöl Mahallesi'nde eski çöp depolama alanının imara açılmasına karşı mücadele eden ve siyasi partiler, sendikalar ile derneklerden oluşan Durugöl Platformu bileşenleri, Salı günü gerçekleştirilen Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısına alınmadı. Toplantıyı dinleyici olarak izlemek isteyen platform üyeleri, belediye binasında güvenlik ve zabıta ekiplerince engellendi.

Toplantıya alınmayan platform bileşenleri, engellemeyi protesto ederek yaptıkları basın açıklamasında, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.

Platform adına yapılan ortak açıklamada, belediye meclisi toplantısına katılmak istedikleri sırada meclis salonuna çıkışın engellendiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dün, Salı günü, Durugöl Mahallesi'ndeki eski çöp depolama alanında yapılmak istenilen yapılaşmanın yanlışlığını, sakıncalarını anlatan dilekçemiz ekindeki 18.877 imzayı Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne, süreçte hep yanımızda yer alan siyasi parti, sendika ve dernek temsilcilerimizden oluşan ekiple verdikten sonra, aynı gün saat 14.00'te başlayacak olan Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısına dinleyici olarak katılmak istedik.

Ancak, 2025 Kasım ayı meclis toplantısına girmeye çalıştığımız sırada belediyenin kapısında karşılaştığımız engelleme gibi değil de; bu kez, merdiven ve asansörlerin yer aldığı koridorda, üst katlarda bulunan meclis salonuna gitmemiz engellenmiştir. 8 ila 10 kişilik güvenlik ve belediye zabıta ekiplerince merdivenlerden çıkışımız engellendiği gibi, asansör de devre dışı bırakılarak meclis salonuna girmemiz istenmemiştir."

Açıklamada, belediye meclis toplantılarının gizlilik kararı alınmadığı sürece halka açık olduğuna dikkat çekilerek, engellemenin hukuka aykırı olduğu savunuldu. Platform bileşenleri, yaşananların suç teşkil ettiğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Bilindiği gibi belediye meclisleri, nitelikli çoğunlukla gizlilik kararı almamışlarsa, halka açık olarak yapılır. Böylesi bir yasal düzenleme varken, kamu malı olan belediye binasına girişimizin, kamu adına sözde görev yapan seçilmişler tarafından engellenmiş olmasının, yasal dayanağının olmaması yanında, suç oluşturduğu, yasal olmayan emirleri uygulayanların da suçlu olacağı tarafımızca ilgililere hatırlatılmış olmasına rağmen, zor kullanılarak bu hakkımız engellenmiştir."

Açıklamada, Ordu Büyükşehir Belediyesi yönetimine yönelik eleştiriler de yer aldı. Platform üyeleri, kentin gerçek sahibinin halk olduğunu vurgulayarak mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti:

"Bu kenti, bu biçimiyle yönetmeye hakkınız yok. Kentin sahibi siz değilsiniz, halktır. Halka rağmen, halkı bilgilendirmeden ya da doğru bilgiler vermeden yaptığınız her proje, Ordu kentine ihanettir."

Platform, yapılan engellemenin sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını kamuoyuna duyurdu.

Basın açıklamasına, Alevi Kültür Derneği, Cumhuriyet Halk Partisi, Emek Partisi, Kamu Emekçileri Sendikası, Ordu Çevre Derneği, Saadet Partisi, Sol Parti, Yeşil Sol Parti ve Zafer Partisi temsilcileri katıldı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Altınordu, Çevre, Yerel, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Durugöl Platformu Üyeleri Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısına Alınmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ablasının tabancayla öldürdüğü Eylül son yolculuğuna uğurlandı Ablasının tabancayla öldürdüğü Eylül son yolculuğuna uğurlandı
Aydın’da yaşanan kreş skandalında 6 kişiye dava açıldı Aydın'da yaşanan kreş skandalında 6 kişiye dava açıldı
Teyzesinin boğazını kesip kolonya ile yakan sanık suçu yasak aşkına attı: Beni yönlendirdiler Teyzesinin boğazını kesip kolonya ile yakan sanık suçu yasak aşkına attı: Beni yönlendirdiler
Leyla Aydemir davası sil baştan görülecek Leyla Aydemir davası sil baştan görülecek
Uçakta neler olmuş neler Rabia Karaca’nın utanarak anlattığı “Cinsel ilişki“ detayı Uçakta neler olmuş neler! Rabia Karaca'nın utanarak anlattığı "Cinsel ilişki" detayı
Kadın hakimi vuran savcıya tutuklama talebi Odada yaşananlar sevk yazısında ortaya çıktı Kadın hakimi vuran savcıya tutuklama talebi! Odada yaşananlar sevk yazısında ortaya çıktı

11:57
MSB görüntüleri yayınladı: Türkiye sınırında dikkat çeken hareketlilik
MSB görüntüleri yayınladı: Türkiye sınırında dikkat çeken hareketlilik
11:49
Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki oyuncu alın
Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki oyuncu alın
11:35
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde
11:21
Hakan Çakır davasında adliye karıştı Sanık yakınlarından tahrik edici sloganlar
Hakan Çakır davasında adliye karıştı! Sanık yakınlarından tahrik edici sloganlar
11:19
Tüm dünya onu konuşuyordu Erfan Soltani’nin akıbeti belli oldu
Tüm dünya onu konuşuyordu! Erfan Soltani'nin akıbeti belli oldu
11:15
Ekrem İmamoğlu’nun diploma davasında gerginlik
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasında gerginlik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 12:50:32. #7.11#
SON DAKİKA: Durugöl Platformu Üyeleri Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısına Alınmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.