Durugöl Platformu Üyeleri Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısına Alınmadı

(ORDU) – Ordu'nun Altınordu ilçesinde eski çöp depolama alanının imara açılmasına karşı mücadele eden Durugöl Platformu bileşenleri, Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısını izlemek isterken güvenlik ve zabıta ekiplerince engellendi. Platform, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Durugöl Mahallesi'nde eski çöp depolama alanının imara açılmasına karşı mücadele eden ve siyasi partiler, sendikalar ile derneklerden oluşan Durugöl Platformu bileşenleri, Salı günü gerçekleştirilen Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısına alınmadı. Toplantıyı dinleyici olarak izlemek isteyen platform üyeleri, belediye binasında güvenlik ve zabıta ekiplerince engellendi.

Toplantıya alınmayan platform bileşenleri, engellemeyi protesto ederek yaptıkları basın açıklamasında, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.

Platform adına yapılan ortak açıklamada, belediye meclisi toplantısına katılmak istedikleri sırada meclis salonuna çıkışın engellendiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dün, Salı günü, Durugöl Mahallesi'ndeki eski çöp depolama alanında yapılmak istenilen yapılaşmanın yanlışlığını, sakıncalarını anlatan dilekçemiz ekindeki 18.877 imzayı Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne, süreçte hep yanımızda yer alan siyasi parti, sendika ve dernek temsilcilerimizden oluşan ekiple verdikten sonra, aynı gün saat 14.00'te başlayacak olan Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısına dinleyici olarak katılmak istedik.

Ancak, 2025 Kasım ayı meclis toplantısına girmeye çalıştığımız sırada belediyenin kapısında karşılaştığımız engelleme gibi değil de; bu kez, merdiven ve asansörlerin yer aldığı koridorda, üst katlarda bulunan meclis salonuna gitmemiz engellenmiştir. 8 ila 10 kişilik güvenlik ve belediye zabıta ekiplerince merdivenlerden çıkışımız engellendiği gibi, asansör de devre dışı bırakılarak meclis salonuna girmemiz istenmemiştir."

Açıklamada, belediye meclis toplantılarının gizlilik kararı alınmadığı sürece halka açık olduğuna dikkat çekilerek, engellemenin hukuka aykırı olduğu savunuldu. Platform bileşenleri, yaşananların suç teşkil ettiğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Bilindiği gibi belediye meclisleri, nitelikli çoğunlukla gizlilik kararı almamışlarsa, halka açık olarak yapılır. Böylesi bir yasal düzenleme varken, kamu malı olan belediye binasına girişimizin, kamu adına sözde görev yapan seçilmişler tarafından engellenmiş olmasının, yasal dayanağının olmaması yanında, suç oluşturduğu, yasal olmayan emirleri uygulayanların da suçlu olacağı tarafımızca ilgililere hatırlatılmış olmasına rağmen, zor kullanılarak bu hakkımız engellenmiştir."

Açıklamada, Ordu Büyükşehir Belediyesi yönetimine yönelik eleştiriler de yer aldı. Platform üyeleri, kentin gerçek sahibinin halk olduğunu vurgulayarak mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti:

"Bu kenti, bu biçimiyle yönetmeye hakkınız yok. Kentin sahibi siz değilsiniz, halktır. Halka rağmen, halkı bilgilendirmeden ya da doğru bilgiler vermeden yaptığınız her proje, Ordu kentine ihanettir."

Platform, yapılan engellemenin sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını kamuoyuna duyurdu.

Basın açıklamasına, Alevi Kültür Derneği, Cumhuriyet Halk Partisi, Emek Partisi, Kamu Emekçileri Sendikası, Ordu Çevre Derneği, Saadet Partisi, Sol Parti, Yeşil Sol Parti ve Zafer Partisi temsilcileri katıldı.