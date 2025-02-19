Erzurum'un Yakutiye ilçesinde belediyede çalışan bir personel bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti, Belediye Başkanı Mahmut Uçar örnek davranışı ödüllendirdi.
Başkan Uçar, konu ile ilgili yaptığı paylaşımda, "Görevini yaptığı esnada içerisinde yüklü miktarda para bulunan bir cüzdan bulup sahibine teslim ederek örnek bir davranış sergileyen Yakutiye Belediyemiz Temizlik İşleri'nde görevli mesai arkadaşımız Mustafa Kaban'ı misafir ettik. Bu örnek davranışı için kendisini ödüllendirerek teşekkürlerimizi ilettik. Dürüstlüğü ve vicdanıyla örnek bir davranış sergileyen Mustafa Kaban kardeşimizi kutluyoruz" dedi. - ERZURUM
Son Dakika › Yerel › Dürüstlük Ödüllendirildi: Cüzdanı Sahibine İade Eden Çalışana Teşekkür - Son Dakika
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