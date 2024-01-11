DÜTAGAM, tıbbi mantar hasadında Reishi mantarına yoğun ilgi gördü

Düzce Üniversitesi Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜTAGAM) tarafından her yıl üretilen tıbbi mantarlardan bu yıl en yoğun ilgi göreni, yine ölümsüzlük mantarı olarak da bilinen Reishi (Ganoderma lucidum) mantarı oldu.

Bu yıl 4.sü düzenlenen gelenekselleşen tıbbi mantar hasadına, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Dr. Metin Türker, Tarım Bakanlığı Eski Müsteşar Yardımcısı ve Emekli Ziraat Mühendisi Hasan Özlü, Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aybike Ayfer Karadağ, Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörü Prof. Dr. Abdurrahim Aydın, DÜTAGAM Müdürü Doç. Dr. Çağlar Akçay, DÜTAGAM personelleri Öğr. Gör. Dr. Faik Ceylan ve Öğr. Gör. Recai Arslan katıldı.

DÜTAGAM Müdürü Doç. Dr. Çağlar Akçay yaptığı açıklamada "Merkezimizde birçok tarımsal atıktan katma değeri yüksek ürünler olan tıbbi ve yenilebilir mantar, evsel atık organik gübre, tarımsal kompost gübre ve renkli/renksiz malç üretimi gerçekleştiriyoruz. Bugün ürettiğimiz tıbbi mantarların hasadını gerçekleştirdik. Mantarları üretirken bölgemizde ortaya çıkan fındık budama atıkları, fındık zürufu, buğday samanı, orman gülü bitkisinin dalları, mısır zürufları, kayın ve meşe talaşı olmak üzere farklı atıkları değerlendirdik. Yetiştirdiğimiz mantar, kurutulmuş olarak ve öğütülerek çayı demlenmek suretiyle tüketilmektedir. Sağlık açısından faydaları saymakla bitmiyor, geleneksel Çin tıbbında binlerce yıl kullanılmış ve günümüzde de takviye gıda olarak kullanılmaktadır. Perakende fiyatı 7-8 bin Türk Lirası'nı buluyor. Amacımız bölgemizde ortaya çıkan atıklardan katma değerli ürünler üreterek bölge halkının kalkınmasına katkıda bulunmaktır" ifadelerini kullandı. - DÜZCE