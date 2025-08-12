Duyarlı Genç, Bulduğu Altını Polise Teslim Etti

Adıyaman'da bir vatandaş bulduğu altını polise teslim etti.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde yürüyen Abdurrahman Korkmaz isimli genç, yerde bir çeyrek altın buldu. Altını sahibine ulaştırmak isteyen Korkmaz, vakit kaybetmeden hastanede görevli polis ekiplerine giderek durumu bildirdi.

Polis ekiplerine teslim ettiği çeyrek altının sahibinin bulunmasını talep eden Korkmaz, altının gerekli işlemler yapıldıktan sonra gerçek sahibine verilmesini istedi.

Duyarlı davranışıyla takdir toplayan Korkmaz, vatandaşların benzer durumlarda yetkililere başvurmalarının önemine dikkat çekti. - ADIYAMAN