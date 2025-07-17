Duyarlı Vatandaş Baykuşu Kurtardı

Adıyaman'da, bitkin halde bulunan bir bayağı peçeli baykuş (Tyto alba), duyarlı bir vatandaş tarafından alınarak ilgili kuruma teslim edildi.

Adıyaman Merkez Yunus Emre Mahallesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında bayağı peçeli baykuşu bulan Mehmet Uslu isimli duyarlı vatandaş, yerde hareketsiz duran ve uçmakta zorlanan kuşu fark ederek durumu inceledi.

Bitkin olduğunu fark ettiği baykuşu zarar görmemesi için dikkatlice alarak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Adıyaman Şube Müdürlüğü'ne götürdü.

Gececil yaşam süren ve geniş bir coğrafyada yayılım gösteren bayağı peçeli baykuşun, kemirgenlerle beslenerek ekosistemde önemli bir denge unsuru oluşturduğu öğrenildi. - ADIYAMAN