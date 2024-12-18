Düzağaç Anaokulu Öğrencilerinden Başkan Sezer'e Renkli Kalp Hediyesi - Son Dakika
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Düzağaç Anaokulu Öğrencilerinden Başkan Sezer'e Renkli Kalp Hediyesi

Düzağaç Anaokulu Öğrencilerinden Başkan Sezer\'e Renkli Kalp Hediyesi

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Düzağaç Anaokulu öğrencilerini ağırlayarak, Demokrasi ve İnsan Hakları Haftası kapsamında yapılan ziyarette okulun minik kalpleriyle karşılandı.

18.12.2024 12:03  Güncelleme: 12:05
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Düzağaç Anaokulu öğrencileri ziyaret ettikleri Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'e kendi çizdikleri renkli kalpleri hediye etti.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Demokrasi ve İnsan Hakları Haftası kapsamında Düzağaç Anaokulu öğrencilerini makamında misafir etti. Sürpriz bir ziyaretle Gölcük Belediyesi'ne gelen öğrenciler, çizdikleri renkli kalpleri Başkan Sezer'e hediye etti. Öğretmenleri ile birlikte minik öğrencileri makamında ağırlayan Sezer, hediyeleri için teşekkür etti.

Ziyarette öğrenciler, Demokrasi ve İnsan Hakları Haftası kapsamında hazırladıkları soruları Başkan Sezer'e sordu. Başkan Sezer de demokrasi, insan hakları ve dünya barışı konusunda gelen soruları cevapladı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Ali Yıldırım Sezer, İnsan Hakları, Yerel Yönetim, Demokrasi, Etkinlik, Politika, Gölcük, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzağaç Anaokulu Öğrencilerinden Başkan Sezer'e Renkli Kalp Hediyesi - Son Dakika

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