Düzce\'de 2026 yılı yatırım ve hamle yılı olacak
23.01.2026 10:45  Güncelleme: 10:47
Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, 2026 yılının Düzce için yatırım yılı olacağını, su altyapı çalışmaları ve yeni projeleri hayata geçireceklerini açıkladı. Ayrıca, halkı rahatlatacak projelerin ödeneklerinin hazır olduğunu belirtti.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, 2026 yılının Düzce'nin sıçrama ve yatırım yılı olacağının altını çizerek "O sene bu sene, bu yıl yatırımlar konusunda tüm hayallerimizi gerçekleştireceğiz" dedi.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, 2026 yılının Düzce için yatırım yılı olacağını söyledi. Başkan Özlü, 2026 yılında tüm hayallerini gerçekleştirmek için çalışmalara başlayacaklarını ifade ederek 'O sene bu sene, Düzceliler değişimi hissedecekler" dedi.

'Su altyapısı çalışmaları başlayacak'

Beyköy'de yapılan kapasitesi artırılan su arıtma tesisinin inşaat çalışmalarının bahar aylarında tamamlanacağını ifade eden Faruk Özlü, "Su arıtma tesisimizin kapasitesini arttırdık. Temellerini atmıştık, inşallah bahar aylarında tesis tamamlanacak. Tesisin tamamlanmasıyla birlikte su altyapısını değiştirmek için çalışmalarımız başlayacak. Öncelikle Hamidiye, Aziziye, Camikebir gibi en eski mahallelerden başlayacağız. Çünkü buralarda alt yapı daha çok yıpranmış halde. Alt yapımız eski olduğu kadar depremler görmüş bir altyapı. Biz Düzce'nin gelecek 50-60 senelik sorununa çözüm bulacağız. Uzun süre dayanacak en kaliteli borular döşenecek. Bu sayede kayıp ve kaçak oranı da azalacak. Çünkü ciddi miktarda kayıp suyumuz var" ifadelerinde bulundu.

'Anıt Eser' isimli bina için 81 ilden taş getirilecek'

Millet Bahçesi-2 projesinin de 2026 yılında tamamlanacağını işaret eden Bakan Özlü, "Halkımızın rahat nefes alması için yapacağımız Millet Bahçesi-2 projesi 2026 yılı içinde büyük ölçünde tamamlanacak. Ayrıca Millet Bahçesi 2 projesinin içinde inşa edeceğimiz tarihi görünümlü binamız olan ve anıt eser olarak Düzce'nin çehresini değiştireceğimiz binanın da yapım çalışmalarına başlayacağız. Düzce, her vilayetten insanlarımızın yaşadığı mozaik bir şehir. Bu sebeple 81 vilayetten taş getireceğiz. Mescid yapımı için ise yine ayrı bir düşüncemiz var. Buda büyük ilgi görecek" şeklinde konuştu.

Başkan Özlü, hayata geçirecekleri tüm projelerin ödeneklerinin hazır olduğunu da vurgulayarak "2026 yılında bir çok projeye daha imza atacağız. Yapacağımız işlerin tamamının ödeneği hazır. Bu sebeple projeler 2026 yılında başlayacak. Hızlıca bitirilecek" dedi.

'Projeleri dönem dönem açıklayacağız'

Yıl içinde yatırımına başlanacak projeleri kademeli olarak açıklayacaklarını söyleyen Başkan Özlü, "Kiremitocağı Mahallesi'nde yapılacak spor kompleksi, Aziziye Mahallesi'nde yapılacak olan 1000 yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi gibi bir çok yatırım daha Düzce'ye kazandırılacak. Bizde bu yapacağımız yatırımları zaman içerisinde kademeli olarak açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

'O sene bu sene'

Düzce ile ilgili tüm hayallerini 2026 yılında hayata geçireceklerini söyleyen Faruk Özlü, "Düzce çok nadide, çok güzel bir şehir. Deniz, tarih, doğa, insan, kültür bakımından çok zengin. Bu sebeple gelişmeyi, insanların akın akın ziyaret ettiği iller arasında yer almayı hak ediyor. Bizde buna katkı sağlamak amacıyla Düzce ile ilgili tüm hayallerimizi 2026 yılında hayata geçireceğiz. O sene bu sene" şeklinde konuştu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Faruk Özlü, Politika, Ekonomi, Düzce, Çevre, Yerel, Son Dakika

