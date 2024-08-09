Düzce Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu Toplantısı Gerçekleştirildi

Yerel

DÜZCE(İHA) – Düzce Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) toplantısı Sağlık Müdürlüğünün ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Biriminin Koordinasyonunda, Atatürk Devlet Hastanesi, Akçakoca Devlet Hastanesi, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi ve İl Ambulans Servisi Başhekimliği yöneticilerinin katılımlarıyla ASKOM toplantısı yapıldı.

Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Gökhan Katırcı'nın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uz. Dr. Halit Berk Çanga tarafından 2024 yılı Mayıs ve Haziran ayları Acil Sağlık Hizmetleri veriler ile ilgili sunum gerçekleştirildi.

Acil Sağlık Hizmetlerinde yürütülen sevk işlemlerinin koordinasyonun etkin bir şekilde yürütülmesi, vatandaşlara verilen Acil Sağlık Hizmetlerinin kaliteli, ulaşılabilir ve kesintisiz bir şekilde sürdürülmesinin sağlanması ve Düzce'deki hastanelerin acil sağlık hizmetlerinin sunumunda yaşadıkları sıkıntılar, eksiklikler, ihtiyaçlar ve çözüm önerilerinin değerlendirildi. - DÜZCE