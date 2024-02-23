Düzce Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencileri Düzce Üniversitesi Fakültelerini Ziyaret Etti

Yerel

Düzce Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri yaklaşan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde motivasyon amaçlı; Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Tıp Fakültesi ve İşletme Fakültesi'ni ziyaret etti.

Ziyarette, Düzce Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden 3 öğretmen ve 50'ye yakın öğrenci yer aldı. Ziyaret süresince; Düzce Üniversitesi öğretim görevlileri tarafından Mühendislik Fakültesi hakkında bilgiler verildi. Ölçme ve Lojik Devreler Laboratuvarı, Elektrik Makineleri ve Güç Elektroniği Laboratuvarı, Kumanda Tekniği Laboratuvarı ile Haberleşme Laboratuvarı'nda konuk öğrencilere bölümlerle ilgili bilgi verilirken, merak ettikleri sorular da cevaplandı.

Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'yle ziyaretlerine devam eden öğrenciler, derslere katılım sağlayarak ve Düzce Üniversitesi öğrencileriyle de bölüm hakkında konuşarak sorularına cevap buldular.

Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nin sonrasında Düzce Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'ni ziyaret eden konuk öğrenciler, Eczacılık Fakültesi'ne hayran kaldıklarını dile getirdiler. Ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesindeki Anatomi Pratik Laboratuvarı, Histoloji ve Emriyoloji Laboratuvarı'ndaki maketler öğrencilerin dikkatini çekerken heyecan uyandırdı. Tıp Fakültesi'ne ait sınıfta bölüm hakkında önemli bilgiler edinen öğrenciler, İşletme Fakültesi ile Düzce Üniversitesi ziyaret programını tamamladı. - DÜZCE