Düzce Atatürk Devlet Hastanesi\'nde yoğun bakım ve palyatif kapasitesi artırılıyor

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DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürlüğüne bağlı Atatürk Devlet Hastanesinde yapılan ikinci revizyon çalışmasıyla hem yoğun bakım ünitesinin kapasitesi arttırılacak, hem de Palyatif yatak sayısı 36'ya üçüncü basamak yoğun bakım sayısı ise 43'e çıkıyor.

Düzce'de sağlık alanında yatırımlar devam ediyor. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde hizmet verirken yapılan tadilat ve çalışmaların ardından Muncurlu ek hizmet binasına taşınan Kadın Doğum, Çocuk servisinde boşalan alanda çalışmalar hızlandırıldı. Hastalara en iyi tanı ve tedavi hizmeti verebilmek için gelişmesini ve yenilenmesini sürdüren Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde ikinci revizyon çalışması yapılıyor. Çalışmalar dahilinde; Kalp Merkezi kurulması altyapısına yönelik 7 yataklı üçüncü seviye Kalp Damar Cerrahi Yoğun Bakım, 6 yataklı ikinci seviye Koroner Yoğun Bakım ve 2 adet Kalp Damar Cerrahi Ameliyathane Salonu Sağlık Bakanlığının kriterlerine uygun fiziki alanlar oluşturuluyor. Daha önce tahsis edilen Anjio cihazı ile ilgili çalışmaları tamamlanırken tadilat sürecinin sonunda Kalp Merkezinin hizmete alınmasında sona gelindi.

Hastanede, yoğun bakım alanları ile ilgili iyileştirme ve kapasite artırmaya yönelik çalışmalar üçüncü seviye erişkin yoğun bakım alanları ile devam ediyor. 29 olan yatak kapasitesine sahip olan üçüncü seviye Anestezi ve Reanimasyon Yoğun Bakım alanlarının tadilat sonrasında 43 yatak kapasitesine ulaşarak hizmet sunması bekleniyor.

Tüm dünyada yaşlı nüfusun ve kronik hastalıkların artması nedeniyle giderek önem kazanan Palyatif alanlarla ilgili tadilat sonrasında mevcut palyatif bakım alanının kapasitesi ise 22 yatak sayısı 36 yatağa çıkarılacak. Hem hasta hem de ailesi için oldukça önemli olan bu bakım, hastanın tedavilerine ilişkin tüm işlemler için ekstra bir destek katmanı oluşturularak tedavi sürecinin iyileştirilmesini sağlayacak. - DÜZCE