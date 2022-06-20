Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nin zemine yenileniyor

DÜZCE(İHA) – Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nin bozulan bin 700 metrekarelik zemini yenileniyor. Hafta sonu başlayan çalışmalarda zemin kaldırılırken en kısa sürede yenilenerek hizmet verecek.

Atatürk Devlet Hastanesinin zemini yenileniyor. Zemin katta bulunan birimlerin yerlerinin gececi olarak taşınması ile hafta sonu yoğun mesai ile zemin kaldırma çalışması başladı. Bin 700 metrekare alanda başlayan çalışmanın iki ay gibi kısa sürede bitmesi planlanıyor.

Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, yenileme çalışması ile daha iyi hizmet verileceğini belirterek "Hastanemizin en çok kullanılan alanı olan Röntgen, MR, Tomografi ve kan almanın bulunduğu alanda ki zemin yapısında bozulmalar olması nedeniyle zemin iyileştirme ve yenileme çalışmaları yapmak zorunluluk haline geldi. Yapılan yenileme çalışması sırasında Düzceli hemşerilerimizim gösterdiği anlayış ve nezaket için teşekkür ederiz. Zemin yenilemesi ile en kısa sürede hizmet vermeye başlayacağız" dedi. - DÜZCE