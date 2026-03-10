Belediye personellerine kadınlar günü sürprizi

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Kılıç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla belediye bünyesinde çalışan kadın personelleri ziyaret ederek çiçek takdim etti.

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Kılıç, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla hazırlanan hediyeleri belediyede görev yapan kadın personellere verdi. Konuralp'te bulunan belediye merkez bina başta olmak üzere tüm birimleri tek tek gezen Kılıç, kadın personeller ile hem sohbet etti hem de günlerini kutlayarak çiçek verdi. Kılıç, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından kadınlar gününe yönelik anlamlı ziyaretler ve etkinlikler düzenlendiğini dile getirerek, "Belediyemiz bünyesinde hizmet veren kadın çalışma arkadaşlarımızı ziyaret ederek başkanımızın selamlarını ve hediyelerini takdim ettik. Bu vesile ile tekraren tüm kadınların Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum" dedi. - DÜZCE