Düzce Belediye Başkanı Antik Kent Kazı Çalışmalarını Takip Ediyor - Son Dakika
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Yerel

Düzce Belediye Başkanı Antik Kent Kazı Çalışmalarını Takip Ediyor

Düzce Belediye Başkanı Antik Kent Kazı Çalışmalarını Takip Ediyor

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Konuralp'te bulunan Antik Kent kazı çalışmalarını yakından takip ediyor. Özlü, çalışanların istek ve taleplerini dinleyerek onlarla gurur duyduğunu ifade etti.

27.07.2024 09:59  Güncelleme: 10:01
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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Konuralp'te bulunan Antik Kent kazı çalışmalarını yakından takip ediyor. Düzce Belediyesi personellerinden oluşan kazı ekibini ziyaret eden Özlü, çalışanların istek ve taleplerini yerinde dinleyerek; "Burada kalıcı bir iş yapıyorsunuz, bu meşakkatli çalışmalarınızdan dolayı sizinle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Batı Karadeniz'in Efes'i olarak adlandırılan Konuralp Antik Kentinde kazı çalışmaları hızla ilerliyor. Başkan Faruk Özlü'nün göreve gelmesiyle birlikte ivme kazanan kazı çalışmalarında şuana kadar Antik Tiyatronun yüzde 85'i çıkarıldı. Kazı çalışmalarını yakından takip eden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, mesaisine Konuralp'te başladı. Antik Kent'teki kazı çalışmalarını sürdüren Düzce Belediyesi personelini sabah saatlerinde ziyaret eden Faruk Özlü, çalışanlar ve arkeologlara çalışmalarından ötürü teşekkürlerini iletti.

Kazı ekibi çalışanlarından övgü ile bahseden Özlü; "Belediyemizde yaklaşık bin 500 çalışan var, bana göre en değerli işlerden birini siz yapıyorsunuz. Siz kalıcı bir iş yapıyorsunuz. Çocuklarınıza torunlarınıza anlatacağınız hikayeler biriktiriyorsunuz. Çalışmalarınızdan dolayı sizinle gurur duyuyorum. Benim en çok dikkat ettiğim şey, maaşınızın, ikramiyenizin, mesailerinizin zamanında ödenmesi. Geldiğim günden beri de zamanında ödemeye çalışıyorum. Bundan sonra da öyle yapacağım" dedi.

Başkan Faruk Özlü, kazı çalışmalarının daha hızlı şekilde sürdürülebilmesi adına bölgeye takviye personeller gönderilmesi için Başdanışman ve Kültür İşleri Müdürü Burçin Sarıcan'a talimat verdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce Belediye Başkanı Antik Kent Kazı Çalışmalarını Takip Ediyor - Son Dakika

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