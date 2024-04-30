Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nü kutladı

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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "Emekçilerimiz, ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasının ardındaki en büyük gücü oluşturmaktadır" dedi.

Başkan Faruk Özlü, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü yayımladığı mesajı ile kutladı. Özlü, mesajında Düzce'nin ve Türkiye'nin büyüyüp, gelişmesine devam etmesi ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşılmasında en büyük paylardan birinin çalışan, üreten işçi ve emekçiler olacağına değindi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün bu doğrultuda birlik ve dayanışma ruhu içerisinde geçmesi dileklerini paylaşan Faruk Özlü, "Düzce Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da işçi ve emekçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Biz, işçisi, emekçisi, memuru, esnafı, sanayicisi ve işvereniyle el ele vererek dayanışma içerisinde olan Düzce'nin ve Türkiye'nin daha zengin ve müreffeh olacağına inanıyoruz. Yaşamın her anında katkısı bulunan ve sosyal hayatımızda önemli bir yere sahip olan, gerek fiziksel gerekse de zihinsel gücünü kullanarak, özenli ve sorumluluk anlayışı içinde fedakarca çalışan emekçilerimiz, ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasının ardındaki en büyük gücü oluşturmaktadır. Çalışarak ve üreterek insanlığa faydalı olacak işleri ortaya koyan emekçilerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Ülke olarak 'Ben değil biz' anlayışı ile yaptığımız hizmetlerin karşılığını emekçilerimizin sayesinde alıyoruz. Biz, adaletli paylaşım, dayanışma ve güç birliğini esas alan bir anlayışla belediyemizi yönetiyoruz. İşçimizin, emekçimizin sözde değil 'özde' yanındayız. Bu vesileyle öncelikle Düzce Belediyesi bünyesinde çalışan bütün mesai arkadaşlarıma emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE