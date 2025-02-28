Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'den Ramazan Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'den Ramazan Mesajı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü\'den Ramazan Mesajı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Ramazan ayının gelişini kutlayarak İslam aleminin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik etti ve bu mübarek ayın bereket, yardımlaşma ve paylaşma ile dolu geçmesi temennisinde bulundu.

28.02.2025 11:41  Güncelleme: 11:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Ramazan ayının gelişi dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak İslam aleminin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik etti. Başkan Özlü mesajında Ramazan Ayı'nın bereket, yardımlaşma ve paylaşma iklimi içinde geçmesi temennisinde bulundu.

Başkan Faruk Özlü, tüm dünyada İslam aleminin heyecanla beklediği 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'i karşılarken bir mesaj yayımlayarak "Ramazan-ı Şerif, mübarek Üç Aylar ile birlikte yalnızca bedenimizi değil, ruhumuzu ve maneviyatımızı iyileştiren, çevremizi dualarla saran mübarek süredir. Oruç ibadetimizle nefsimizi terbiye ettiğimiz, imkanlarımızı paylaşarak yakınlığımızı perçinlediğimiz ve cemaatlerle Allah'a sığındığımız bu güzide ay İslam alemi başta olmak üzere tüm insanlığa iyilik, güzellik, sağlık ve huzur getirsin. Ramazan, teslimiyet ve dualarla gönlümüzden geçen hayırlı isteklerimizi Yüce Allah'ın kabul etmesine vesile olsun ve isteklerimizi bize nasip ettiği günlere eriştirsin. Bin aydan daha hayırlı Ramazan ayına kavuşmayı bizlere nasip eden Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Paylaşmanın, birlikteliğin ve bereketin hissedildiği bu ayda inşallah sofralarımızı, sohbetlerimizi ve zamanlarımızı paylaşacağız. Ramazan ayının başta Düzce'mize, hemşehrilerime olmak üzere tüm İslam alemine ve insanlığa bolluk ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Rabbim önce Kadir Gecesi'ne ve ardından bayrama ulaşmayı bizlere nasip eylesin. Ramazan-ı Şerif'iniz hayırlı olsun" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Faruk Özlü, Politika, Kadın, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'den Ramazan Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:53 Öcalan, PKK’nın yıllardır peşinden koştuğu hayali tarihin çöp sepetine attı Öcalan, PKK'nın yıllardır peşinden koştuğu hayali tarihin çöp sepetine attı
10:48 Öcalan’ın çağrısı dünya basınında: 50 yıllık bir ayaklanma sona eriyor Öcalan'ın çağrısı dünya basınında: 50 yıllık bir ayaklanma sona eriyor
10:37 Türkiye Öcalan’ın mesajını konuşurken Yavuz Ağıralioğlu’nun sessizliği dikkat çekiyor Türkiye Öcalan'ın mesajını konuşurken Yavuz Ağıralioğlu'nun sessizliği dikkat çekiyor
10:14 İmralı’da çekilen toplu fotoğrafta dikkat çeken detay Herkesin aklında aynı soru var İmralı'da çekilen toplu fotoğrafta dikkat çeken detay! Herkesin aklında aynı soru var
09:44 “Bahçeli vefat etti“ diyen Gelecek Partili başkan partisi tarafından görevden alındı "Bahçeli vefat etti" diyen Gelecek Partili başkan partisi tarafından görevden alındı
16:51 Abdullah Öcalan’dan yıllar sonra ilk fotoğraf Abdullah Öcalan'dan yıllar sonra ilk fotoğraf
16:49 Öcalan’ın açıklamasını yapacak heyet zılgıtlarla salona girdi Öcalan'ın açıklamasını yapacak heyet zılgıtlarla salona girdi
16:44 Abdullah Öcalan’dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı
16:34 AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir: İstanbul’da otobüsler patlamak üzere AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir: İstanbul'da otobüsler patlamak üzere
16:32 En-Nesyri’den Ziraat Türkiye Kupası’nda şahane gol En-Nesyri'den Ziraat Türkiye Kupası'nda şahane gol
16:15 Yasemin Yürük’ten şaşırtan itiraf: Yumurtalarımı dondurdum Yasemin Yürük'ten şaşırtan itiraf: Yumurtalarımı dondurdum
16:12 Sağlık durumu nasıl ’’Öldü’’ iddiaları sonrası Bahçeli’nin sağ kolundan açıklama var Sağlık durumu nasıl? ''Öldü'' iddiaları sonrası Bahçeli'nin sağ kolundan açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2025 12:25:34. #1.11#
SON DAKİKA: Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'den Ramazan Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.