Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü Muhtarlarla Bir Araya Geldi

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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, muhtarlarla bir araya gelerek hem çalışmaları anlattı, hem de talepleri dinledi. Özlü, bu seneyi planlama ve tasarruf dönemi olarak geçireceklerini kaydederek, "2025'ten sonra daha kuvvetli adımlar atacağız. 5 yıl bittiği zaman mahallenize ne söz verdiyseniz yerine getirmiş olmanın mutluluğunu yaşayacaksınız" dedi.

Başkan Faruk Özlü, seçimli kongre sonrası Fikret Kocaoğlu'nun başkanlık koltuğuna oturduğu Tüm Mahalle Muhtarları Derneği'ne ziyaret gerçekleştirdi. Özlü, Başkan Yardımcısı Burak Coşkun ve Muhtarlık İşleri Müdürü İsmail Pişkin'in de katıldığı ziyarette, Düzce Merkez mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Özlü, "2-3 dönemdir görev yapan arkadaşlarımız var, yeni seçilen arkadaşlarımız var. Kendilerini tebrik ediyoruz. İnşallah 5 yıl mahallelerimize, şehrimize birlikte hizmet edeceğiz, çalışacağız" dedi.

"Belediyenin bir kuruş vergi ve sigorta borcu olmayacak"

Düzce Belediyesi olarak 2024 yılını bütçe dengeleme, tasarruf, planlama ve projelendirme dönemi olarak ilan ettiklerini ifade eden Özlü, "Son 2 yılda gelirlerimiz bir kat arttıysa giderlerimiz yaklaşık 3 kat arttı. Gelir-gider dengesini oluşturmaya çalışıyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımızı yaptık. Bir bütçe disiplini içerisinde bunu uygulayacağız. Daha çok uygulamaya yönelik çalışmalarımızı 2025 yılında yapacağız. Sizler de ne söz verdiyseniz mahallelerinize yerine getireceğiz. Ama şu anda bütçe gelir-gider dengelemeye çalışıyoruz. Vergi ve sigorta borcu kalmaması için bir planlama yaptık, onu uygulayacağız. Düzce Belediyesi'nin bir kuruş vergi ve sigorta borcu olmayacak. Buna özen göstereceğiz. Bu yıl ve gelecek yıl yapacağımız işlerin projelendirme faaliyetlerini yürüteceğiz. Çünkü projelendirme uzun sürüyor. Turizm faaliyetlerine de önem vereceğiz. Haftada 10 bin kişi getirmeyi planlıyoruz. Düzce'ye insanların gelmesinin ekonomik ve sosyal olarak çok faydası var. Düzce'ye çok sayıda insanın gelmesi, Düzce ekonomisine çok büyük bir katkıdır" dedi.

"İmar planları çıktığı an doğalgaz firmasına göndereceğiz"

Yeni mahalle olan yerleşim yerlerinin imar planlarını hazırlama çalışmalarının sürdüğünü aktaran Faruk Özlü, bu çalışmaları hızlandırmak üzere bir dron satın aldıklarını kaydetti. Doğalgaz ile ilgili verdikleri sözlerin arkasında olduklarını vurgulayan Özlü, "Bir yıl imar planları ile uğraşırız. İmar planları çıktığı an doğalgaz firmasına göndereceğiz. Bugünlerde yazı yazacağız. Bu mahallelere doğalgaz getirmek için bütçe ayrılmasını isteyeceğiz" dedi.

Özlü, askıya çıkarılan imar planlarına yapılacak itirazları vatandaşla sulh içinde çözüme kavuşturmak arzusunda olduklarını dile getirerek, uzlaştırma konusunda muhtarlardan da destek istedi. Özlü, "Vatandaşa soracağız, uzlaşarak yapacağız. Biz belediye olarak fedakarlık yapmaya hazırız. Hepimiz seçilerek geldik, bizim başarı kriterimiz bizi seçenlerin memnuniyeti. O yüzden onların memnuniyetini esas alıyoruz" şeklinde konuştu.

"Kendi gönlümüzce aldığımız bir karar değil"

Başkan Dr. Faruk Özlü, muhtarlık binalarının elektrik, internet ve doğalgaz faturalarının belediye bütçesinden ödenemeyecek olmasına da değinerek, "Belediyemize gelen müfettiş bunun tasarruf tedbirleri genelgesine aykırı olduğunu söyledi. Biz de onu uyguladık. Tasarruf tedbirleri genelgesi geçerli olduğu müddetçe ödemeyeceğiz. Ne Fikret (Kocaoğlu) beyin ne benim kendi gönlümüzce aldığımız bir karar değil" açıklamasında bulundu.

"2025'ten sonra daha kuvvetli adımlar atacağız"

Muhtarlardan gelen talepleri de dinleyen Başkan Özlü, son olarak ise şunları söyledi: "Bu sene biraz toparlanma yılı. Yapacaklarınızı kafanızda planlayın. Projelendirilecekse, biz projelendirelim. Çünkü projelendirme çok zaman alır. Mahallelerimizdeki ufak tefek sorunları çözmek kolay. Bu seneyi planlama ve tasarruf yılı olarak düşünün. 2025'ten sonra daha kuvvetli adımlar atacağız. Şundan emin olun. 5 yıl bittiği zaman mahallenize ne söz verdiyseniz yerine getirmiş olmanın mutluluğunu yaşayacaksınız." - DÜZCE