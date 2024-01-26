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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü: Önümüzdeki 5 yıl Düzce'nin sıçrama yılı olacak - Son Dakika
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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü: Önümüzdeki 5 yıl Düzce'nin sıçrama yılı olacak

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce'nin önümüzdeki 5 yılının sıçrama yılı olacağını belirterek seçim çalışmalarına başladıklarını ve hedeflerini anlattı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü: Önümüzdeki 5 yıl Düzce\'nin sıçrama yılı olacak
26.01.2024 - 16:47,  Güncelleme: 16:54
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DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "Önümüzde ki 5 yıl Düzce'nin sıçrama yılı, hamle yılı olacak" dedi.

Belediye Başkanı Faruk Özlü, basın kuruluşlarını ziyaret etmeye devam ediyor. Bu dahilde Düzce TV'yi ziyaret eden Başkan Özlü, burada yaptığı konuşmada Düzce'nin önümüzdeki 5 yılının sıçrama yılı olacağını belirterek " AK Parti'nin 26 il belediye başkanı adayının açıklanmasının hemen ardından Düzce'de seçim çalışmalarımıza başladık. 31 Marta kadar kampanya olacak şekilde tüm planlarımızı yaptık. Bu programda Düzce'de tüm STK'ları tüm basın kuruluşlarımızı tüm insanlarımızı bizzat ziyaret edip onlardan seçimlerde bizlere destek vermelerini istiyoruz. Yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatıyoruz. Seçim kampanyasını diğer partilerin adayları ile tatlı bir rekabet ortamında yürüteceğiz. Benim burada bir ricam var. Bu süreçte üslubumuza çok dikkat edelim. Düzce çok büyük bir yer değil. Bugün seçim ortamında söyleyeceğimiz ağır sözler üzerimize yük olmasın. Biz buna çok dikkat edeceğiz. Yaklaşık 5 yıldır burada görev yapıyoruz. Düzce'nin kronikleşmiş bütün sorunlarına çözmeye karar verdik ve kararlaştırdık. Bunları biliyoruz. Biten işlerimiz var. Başladıklarımız var. Devam eden işlerimizi hızlandıracağız. Önümüzde ki 5 yıl Düzce'nin sıçrama yılı, hamle yılı olacak" şeklinde konuştu. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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