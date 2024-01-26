 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü Sokak Hayvanları Konusunda Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü Sokak Hayvanları Konusunda Açıklamalarda Bulundu

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, sokak hayvanlarının rehabilite edilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Özlü, Hayvan Konukevi'nin kapasitesi ve hizmetlerini detaylı bir şekilde anlattı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü Sokak Hayvanları Konusunda Açıklamalarda Bulundu
26.01.2024 - 16:11,  Güncelleme: 18:04
Abone Ol

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ülke gündeminde olduğu gibi Düzce'de de vatandaşların serzenişte bulunduğu sokak hayvanlarının rehabilite edilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan Faruk Özlü, sokak hayvanları konusunda gerek sosyal medya üzerinden gerekse birebir görüşmelerinde gündeme gelen sokak hayvanları konusunu, Kurtsuyu mevkiinde bulunan Hayvan Konukevi'nin kapasitesi ve hizmetlerini ayrıntılı olarak anlatarak açıklığa kavuşturdu. Başkan Özlü, sokak hayvanlarının yaşam haklarının elinden alınması gibi bir durumun hem insani duygular hem de yasal olarak hiçbir dayanağının olmayacağını belirterek tehlike oluşturan ırkların ise tedavi çalışmalarının yapıldığını aktardı.

"16 bin metrekare içinde bir yaşam alanımız var"

Düzce Belediyesi Hayvan Konukevi hakkında açıklama yapan Başkan Özlü, "Yaşam alanlarımızı paylaştığımız sokak hayvanları özellikle kış aylarında yiyecek bulamamaktan kaynaklı agresifleşme söz konusu olabiliyor. Biz, ihbarlara öncelik vererek bu hayvanları tesisimize alıyoruz. Bu tesis toplamda 16 bin metrekare üzerine kurulu, yepyeni bir tesis. Kapalı alandaki kafeslerimiz yerden ısıtma sistemi ile donatıldı. Saldırgan ırklar ayrı bir yerde, ampute edilmiş ya da tedavi gerektirenler ayrı, terk edilmiş yavrular ayrı yerlerde, anne ve yavruları ayrı yerlerde muhafaza ediliyor. Mevsim şartlarına göre bu can dostlarımız için doğal yaşam alanı da oluşturduk, orada bakımlarını yapıyoruz. Ancak en önemli nokta; tedavi gerektirmeyen sağlıklı olan sokak hayvanlarının kısırlaştırma ve rehabilitasyon işlemlerini tamamladığımızda aldığımız yere bırakmamız gerekiyor. Bakın, onların uyutulması gibi bir konu mümkün değildir. Bu yaklaşım insani değildir, zaten yasal olarak da bütün süreç belirlenmiştir" dedi.

Kısırlaştırma ameliyatları her gün yapılıyor

Tesiste yürütülen tedavi süreçlerinden bahseden Özlü; "350 hayvan kapasiteli bu tesisimizdeki teknik ekiplerimizi güçlendirdik. Teknik donanımlarımızı yeniledik. Her gün 15 kısırlaştırma, 25 genel tedavi ve 25 parazit aşısı uygulaması yapılıyor. Tesiste 33 personelimiz bulunuyor. 5 Milyon TL değerinde 2019 yılında kullanıma başladığımız bu tesiste can dostlarımızın yaşamına destek olmaya çalışıyoruz" ifadelerinde bulundu.

"Her bir vatandaşımız gelip görebilir, can dost sahiplenebilir"

Hayvan Konukevi'nde tedavisi yapılan yavru ve yetişkin sokak hayvanlarının vatandaşların ziyaretine her zaman açık olduğunu belirten Faruk Özlü "bu tesiste yürüttüğümüz çalışmalar sayesinde Düzce'de sokak hayvanlarının popülasyonunun önüne geçeceğiz. Bu kararlılıkla yürüteceğimiz bir süreç. Vatandaşlarımız, gelsin görsün. İsteyen herkes tesisimizi ziyaret edebilir, çalışmalar hakkında bilgi alabilir. Sahiplenmek isteyenler sahiplenebilir" şeklinde konuştu. - DÜZCE

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Düzce Belediyesi, Faruk Özlü, Düzce, Hayvan Hakları, Belediye, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü Sokak Hayvanları Konusunda Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika


18:11
Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa etti Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa etti
17:49
AK Parti'den UAD'ın İsrail kararına ilişkin açıklama: Netanyahu yönetimi tarih önünde hesap verecek AK Parti'den UAD'ın İsrail kararına ilişkin açıklama: Netanyahu yönetimi tarih önünde hesap verecek
17:21
MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
17:13
Netanyahu'dan Uluslararası Adalet Divanının 'soykırım' kararına tepki: İsrail, kendisini savunmaya devam edecek Netanyahu'dan Uluslararası Adalet Divanının "soykırım" kararına tepki: İsrail, kendisini savunmaya devam edecek
17:06
Dev maçın tarihi belli oldu! İşte Süper Lig'in 2 haftalık programı Dev maçın tarihi belli oldu! İşte Süper Lig'in 2 haftalık programı
17:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in soykırımla yargılanacak olmasına ilk yorum: Memnuniyetle karşılıyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in soykırımla yargılanacak olmasına ilk yorum: Memnuniyetle karşılıyorum
16:49
İmamoğlu'ndan İnce'ye: 1991'i bilmemek suç değil, 2019'u bilmek marifet İmamoğlu'ndan İnce'ye: 1991'i bilmemek suç değil, 2019'u bilmek marifet
16:05
Şampiyonluğa oynarken bir anda kümede kalma mücadelesi verecek! Fenerbahçe'de Crespo yolcu Şampiyonluğa oynarken bir anda kümede kalma mücadelesi verecek! Fenerbahçe'de Crespo yolcu

Son Dakika
18:11 Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa etti
17:49 AK Parti'den UAD'ın İsrail kararına ilişkin açıklama: Netanyahu yönetimi tarih önünde hesap verecek
17:21 MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
17:13 Netanyahu'dan Uluslararası Adalet Divanının "soykırım" kararına tepki: İsrail, kendisini savunmaya devam edecek
17:06 Dev maçın tarihi belli oldu! İşte Süper Lig'in 2 haftalık programı
17:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in soykırımla yargılanacak olmasına ilk yorum: Memnuniyetle karşılıyorum
16:49 İmamoğlu'ndan İnce'ye: 1991'i bilmemek suç değil, 2019'u bilmek marifet
16:05 Şampiyonluğa oynarken bir anda kümede kalma mücadelesi verecek! Fenerbahçe'de Crespo yolcu
16:02 Genç kadın, beline kırmızı kuşak takılmasına karşı çıktı: Kurban mıyım ben?
15:58 Selin Ciğerci, kendisiyle dalga geçen sunucuyu programa bağlanarak canlı yayında azarladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2024 18:52:26. #1.11#
SON DAKİKA: Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü Sokak Hayvanları Konusunda Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement