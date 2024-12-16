Düzce Belediye Başkanı Gençlere Kariyer Tavsiyeleri Verdi - Son Dakika
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Düzce Belediye Başkanı Gençlere Kariyer Tavsiyeleri Verdi

Düzce Belediye Başkanı Gençlere Kariyer Tavsiyeleri Verdi

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen Genç Kariyer Akademisi'nde gençlere kariyerlerine dair önemli tavsiyelerde bulundu. Özlü, 'Ne olursanız olun, en iyisi olun' mesajını vurguladı.

16.12.2024 16:16  Güncelleme: 16:18
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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen Genç Kariyer Akademisi'ne katıldı. Başkan, gençlere "Ne olursanız olun, en iyisi olun" diyerek kariyerlerine dair önemli tavsiyelerde bulundu.

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Merkezi, Genç Kariyer Akademisi Projesi ile iş dünyasında tecrübeli isimleri gençlerle buluşturmayı sürdürüyor. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, başarılı isimler kariyer yolculukları hakkında deneyimlerini paylaştı. Etkinliğin son konuşmacısı, Türk-Alman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal Yıldız oldu.

Prof. Dr. Cemal Yıldız'a hediyesini takdim etmek üzere sahneye davet edilen Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, gençlere yönelik kısa bir konuşma yaptı. Özlü, öğrencilik yıllarında yaşadığı bir anıyı gençlerle paylaşarak "Öğrenciydim, Türkiye Milli Kültür Vakfı'nda ünlü bir yazarın imza günü vardı. Kitaplarımı alıp imzalatmaya götürdüm. Yazar bana, 'sen kimsin, ne yapıyorsun?' diye sordu. Ben de 'Makine mühendisliği okuyorum, makine mühendisi olacağım' diye cevap verdim. O da bana 'Oğlum, ne olursan ol, en iyisi ol' dedi. Bunu hiç unutmadım. Ayrıca, 'İki dil öğren, bir batı dili, bir doğu dili' dedi. Bunu da unutmuyorum. Ben de gittiğim her yerde bu tavsiyeyi genç arkadaşlarımla paylaşıyorum. Ne olursanız olun, en iyisi olun. Ben de bunu her zaman kendime şiar edindim" şeklinde konuştu.

Etkinlik, gençlerin soruları ve Başkan Özlü ile yapılan samimi sohbetle sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Faruk Özlü, Gençlik, Kültür, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce Belediye Başkanı Gençlere Kariyer Tavsiyeleri Verdi - Son Dakika

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