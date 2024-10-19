Düzce Belediye Başkanı Kadın Personellere Teşekkür Etti

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DÜZCE (İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, kenti yeşillendirme çalışmaları yapan kadın personeller ile bir araya gelerek teşekkürlerini iletti.

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri şehrin yeşillendirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede Belediye Başkanı Faruk Özlü, müdürlük bünyesinde bulunan kadın personeller ile bir araya gelerek, toprağın her karışında imzası olan kadınlara teşekkürlerini iletti. Düzce'nin yeşilliğini koruyarak çalışmalar yapan personellerin her zaman yanlarında olduklarını belirten Faruk Özlü, personellere çeşitli hediyeler de verdi. - DÜZCE