Düzce Belediye Başkanı Özlü, 2025 Yılını 'Çok Çalışma Yılı' İlan Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Düzce Belediye Başkanı Özlü, 2025 Yılını 'Çok Çalışma Yılı' İlan Etti

Düzce Belediye Başkanı Özlü, 2025 Yılını \'Çok Çalışma Yılı\' İlan Etti

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 2025 yılının ilk toplantısında, Düzce için hazırlanan 100 projenin değerlendirildiğini açıkladı ve bu yılı çok çalışma yılı olarak ilan etti. Projelerin hayata geçirilerek şehrin kalkınmasına katkı sağlanacağı vurgulandı.

03.01.2025 13:34  Güncelleme: 13:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 2025 yılının ilk toplantısını a takımı ile gerçekleştirdi. Belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin katılımıyla düzenlenen ve Düzce için hazırlanan 100 projenin masaya yatırıldığı toplantıda konuşan Başkan Özlü, 2025'i çok çalışma yılı ilan ettiklerini duyurdu.

2025 yılını çok çalışma yılı ilan ettiklerini söyleyen Başkan Faruk Özlü, yeni yılın ilk toplantısını Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürleriyle yaptı. Düzce Belediyesi Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezinde gerçekleşen toplantıda yerel seçimler öncesi hazırlanan "Düzce İçin 100 Proje" tek tek masaya yatırıldı. İçerisinde; tamamlanan, devam eden ve planlanan yatırımların bulunduğu 100 projeyi Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürleriyle değerlendiren Başkan Özlü;

"2025 yılı, Düzce için çok çalışacağımız bir yıl olacak. Hazırladığımız projeleri hayata geçirmek ve şehrimizin kalkınmasına katkı sağlamak için hep birlikte, el birliğiyle çalışacağız. Her birimin katkısıyla şehrimize değer katacak projeleri bir an önce hayata geçireceğiz" dedi.

"Çok çalışacağız, şehrimizin değerine değer katacağız"

Başkan Özlü; 2025 yılında Düzce Belediyesi'nin geçmişte olduğu gibi çok çalışacağını, devam eden ve planlanan projeleri kısa sürede hayata geçireceklerini vurguladı. Düzce içme suyu şehir şebekesinin yenilenmesi, Mobilya Kent, Millet Bahçesi 2. etap, Anıt Eser projesi, spor kampüsleri, ulaşım, çevre düzenlemeleri gibi onlarca projenin yer aldığı "Düzce İçin 100 Proje" kitapçığındaki tüm projelerin titizlikle yürütüleceğinin altını çizdi.

Başkan Özlü, Düzce Belediyesi olarak 2025 yılına güçlü bir başlangıç yaptıklarını şehrin daha çağdaş ve modern bir yapıya kavuşacağını belirtti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Faruk Özlü, Politika, Belediye, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce Belediye Başkanı Özlü, 2025 Yılını 'Çok Çalışma Yılı' İlan Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:57 Antalya’da 4,5 büyüklüğünde deprem Antalya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
16:25 Suriye lideri Ahmed Şara, Almanya ve Fransa dışişleri bakanlarını kabul etti Suriye lideri Ahmed Şara, Almanya ve Fransa dışişleri bakanlarını kabul etti
15:56 Ferdi Tayfur’dan takdire şayan vasiyet Hepsini halka bağışladı Ferdi Tayfur'dan takdire şayan vasiyet! Hepsini halka bağışladı
15:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bugün açıklanan enflasyon verilerine ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bugün açıklanan enflasyon verilerine ilk yorum
14:39 Bekçiler öğretmenlerden çok mu kazanacak Maaşları ortaya çıktı Bekçiler öğretmenlerden çok mu kazanacak? Maaşları ortaya çıktı
00:39 Ünlü sanatçı Sıla’nın acı kaybı Kuzeni hayatını kaybetti Ünlü sanatçı Sıla'nın acı kaybı! Kuzeni hayatını kaybetti
00:28 Trump’a ait otelin önünde patlamıştı Tesla’da ölen asker patlamadan önce kafasına sıkmış Trump'a ait otelin önünde patlamıştı! Tesla'da ölen asker patlamadan önce kafasına sıkmış
00:06 Adana’da Ferdi Tayfur Müzesi 3 gün sonra açılacaktı Adana'da Ferdi Tayfur Müzesi 3 gün sonra açılacaktı
00:05 2 kadının öldüğü komşular arasındaki çatışmada jandarmanın müdahalesi katliamı önlemiş 2 kadının öldüğü komşular arasındaki çatışmada jandarmanın müdahalesi katliamı önlemiş
23:07 FBI: New Orleans saldırganı tek başına hareket etti FBI: New Orleans saldırganı tek başına hareket etti
22:54 Bu transfer gerçekleşirse Galatasaray’ın parası Fenerbahçe’ye gidecek Bu transfer gerçekleşirse Galatasaray'ın parası Fenerbahçe'ye gidecek
22:49 Patlayan Tesla’nın içinde ölen kişi ABD ordusunda görev yapmış Patlayan Tesla'nın içinde ölen kişi ABD ordusunda görev yapmış
22:40 Ferdi Tayfur’un hayranları hastaneye akın etti: Yolda ağlaya ağlaya geldik Ferdi Tayfur'un hayranları hastaneye akın etti: Yolda ağlaya ağlaya geldik
22:27 Ferdi Tayfur’un 200 bin kişilik efsane Gülhane konseri yeniden gündemde Ferdi Tayfur'un 200 bin kişilik efsane Gülhane konseri yeniden gündemde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2025 17:21:00. #1.13#
SON DAKİKA: Düzce Belediye Başkanı Özlü, 2025 Yılını 'Çok Çalışma Yılı' İlan Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.