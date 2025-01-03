Düzce Belediye Başkanı Özlü, 2025 Yılını \'Çok Çalışma Yılı\' İlan Etti

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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 2025 yılının ilk toplantısını a takımı ile gerçekleştirdi. Belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin katılımıyla düzenlenen ve Düzce için hazırlanan 100 projenin masaya yatırıldığı toplantıda konuşan Başkan Özlü, 2025'i çok çalışma yılı ilan ettiklerini duyurdu.

2025 yılını çok çalışma yılı ilan ettiklerini söyleyen Başkan Faruk Özlü, yeni yılın ilk toplantısını Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürleriyle yaptı. Düzce Belediyesi Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezinde gerçekleşen toplantıda yerel seçimler öncesi hazırlanan "Düzce İçin 100 Proje" tek tek masaya yatırıldı. İçerisinde; tamamlanan, devam eden ve planlanan yatırımların bulunduğu 100 projeyi Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürleriyle değerlendiren Başkan Özlü;

"2025 yılı, Düzce için çok çalışacağımız bir yıl olacak. Hazırladığımız projeleri hayata geçirmek ve şehrimizin kalkınmasına katkı sağlamak için hep birlikte, el birliğiyle çalışacağız. Her birimin katkısıyla şehrimize değer katacak projeleri bir an önce hayata geçireceğiz" dedi.

"Çok çalışacağız, şehrimizin değerine değer katacağız"

Başkan Özlü; 2025 yılında Düzce Belediyesi'nin geçmişte olduğu gibi çok çalışacağını, devam eden ve planlanan projeleri kısa sürede hayata geçireceklerini vurguladı. Düzce içme suyu şehir şebekesinin yenilenmesi, Mobilya Kent, Millet Bahçesi 2. etap, Anıt Eser projesi, spor kampüsleri, ulaşım, çevre düzenlemeleri gibi onlarca projenin yer aldığı "Düzce İçin 100 Proje" kitapçığındaki tüm projelerin titizlikle yürütüleceğinin altını çizdi.

Başkan Özlü, Düzce Belediyesi olarak 2025 yılına güçlü bir başlangıç yaptıklarını şehrin daha çağdaş ve modern bir yapıya kavuşacağını belirtti. - DÜZCE