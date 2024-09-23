Düzce Belediye Başkanı Özlü'den Ahilik Kültürü Haftası Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Düzce Belediye Başkanı Özlü'den Ahilik Kültürü Haftası Mesajı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Ahilik Kültürü Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak bu kültürün Türk toplumundaki önemine vurgu yaptı ve etkinlikler hakkında bilgi verdi.

23.09.2024 16:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Ahilik Kültürü Haftası dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Faruk Özlü, Türk Kültürü'nün önemli mihenk taşlarından biri olan, ticaretin, ekonominin ve üretimin etik ahlaki kuralları ile bir bütün olarak kabul edilen Ahilik Kültürü Haftası dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Bu yıl 23-27 Eylül tarihleri arasında birçok kurumun iş birliği ile düzenlenecek çeşitli etkinliklerle kutlanacak Ahilik Kültürü, geçmişinin 13. yüzyıla kadar dayandığı biliniyor. Başkan Özlü "Ahilik, tarihi yüzyıllar öncesine kadar dayanan, Anadolu'da sanatın, meslek yeteneklerinin gelişmesini sağlayan, esnafın ahlaki yönden yetişmesini sağlayan, merkezine insanı alan bir anlayıştır. Türk Kültürü'nün en önemli yapı taşlarından diyebileceğimiz, temeline dayanışma, yardımlaşma ve kolaylaştırmayı alan topluluktur. Hoca Ahmet Yesevi'nin divanında yetişen Ahi Evran-ı Veli'nin 32 başlık altında anlattığı bu teşkilat o günden bugüne kadar esnaf dayanışması, ticaret ahlakı ve edeb mirasını geleceğe taşımıştır. Bugün emanetini taşıdığımız bu anlayışı ticaret erbabı hemşehrilerimizin de desteği sayesinde kurumsal iş birliklerimiz ile ileriye taşıyoruz. Bizim bütün hedefimiz; döneminde Ahiler sayesinde sosyal ve iktisadi hayatın merkezi haline gelmiş Anadolu'yu global sahnede güçlendirerek ileriye taşımaktır. Düzce özelinde hayata geçirdiğimiz her işi ülkemize birer katkı olarak görüyor, bu motivasyonla dayanışma halinde çalışıyoruz. Dayanışmamızı, şehrimize yatırım olarak görüyoruz. Şehrimizin her alanda kalkınması konusunda bizlere destek olan üretici kardeşlerimiz, bizden destek istedikleri her anda yanlarında olmaya devam edeceğimizi bilsinler. Yüzyılların mirası bu güzide hafta dolayısıyla başta Düzce eşrafımız olmak üzere ülkemizde kazanan, ülkemize kazandıran üretici mekanizmanın tüm mensuplarının Ahilik Kültürü Haftası'nı tebrik ediyorum. Tüm kurumların uyum içinde çalıştığı Düzce'mizden sevgi ve selamlarımı sunuyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Ahilik Kültürü Haftası, Yerel Yönetim, Kültür Sanat, Faruk Özlü, Ekonomi, Kültür, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce Belediye Başkanı Özlü'den Ahilik Kültürü Haftası Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:07 Bu kadarına da pes Aldığı yumurtanın içinden çıkanları görünce markete koştu Bu kadarına da pes! Aldığı yumurtanın içinden çıkanları görünce markete koştu
15:12 Polisimizi şehit eden alçağa “Pişman mısın“ diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü Polisimizi şehit eden alçağa "Pişman mısın?" diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü
13:53 İsrail’den Lübnan’a saldırı Ölü sayısı 182’ye yükseldi, 700’den fazla yaralı var İsrail'den Lübnan'a saldırı! Ölü sayısı 182'ye yükseldi, 700'den fazla yaralı var
13:48 Narin’in abisinin kolundaki izler kime ait Adli Tıp raporu açıklandı Narin'in abisinin kolundaki izler kime ait? Adli Tıp raporu açıklandı
13:37 Ümraniye’de polisi şehit eden saldırgan adliyeye böyle sevk edildi Emniyet’ten 3 ayrı mesaj Ümraniye'de polisi şehit eden saldırgan adliyeye böyle sevk edildi! Emniyet'ten 3 ayrı mesaj
09:18 Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 20 kuruş zam gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 20 kuruş zam gelmesi bekleniyor
09:11 Eşine ve bebeğine aldırmadan otobüs şoförüne bıçak çekti Eşine ve bebeğine aldırmadan otobüs şoförüne bıçak çekti
09:11 Arda Turan’ı delirten derbi sorusu: Tam 9 kere sordunuz Arda Turan'ı delirten derbi sorusu: Tam 9 kere sordunuz
08:54 Kadir Ezildi bir nişan töreni daha yaptı Kayınvalide, gelinine bir tepsi altın taktı Kadir Ezildi bir nişan töreni daha yaptı! Kayınvalide, gelinine bir tepsi altın taktı
08:39 Ümraniye’de kadın polisi şehit eden saldırgan böyle yakalandı Ümraniye'de kadın polisi şehit eden saldırgan böyle yakalandı
08:05 Yakın arkadaşı Metin Arolat’ı son yolculuğuna uğurlayıp sahneye çıkan Gülşen, fenalık geçirdi Yakın arkadaşı Metin Arolat'ı son yolculuğuna uğurlayıp sahneye çıkan Gülşen, fenalık geçirdi
08:05 A Jet pilotu “Uçuş sürem doldu“ dedi, mağdur olan yolcular isyan etti A Jet pilotu "Uçuş sürem doldu" dedi, mağdur olan yolcular isyan etti
07:35 İmamoğlu’nu hedef alınca Mansur Yavaş’tan uyarı gelmişti Yüksel Arslan istifasını duyurdu İmamoğlu'nu hedef alınca Mansur Yavaş'tan uyarı gelmişti! Yüksel Arslan istifasını duyurdu
01:17 Zonguldak’ta eğitime 1 gün ara verildi Zonguldak'ta eğitime 1 gün ara verildi
00:13 F-35 satışına yeşil ışık yakan ABD’den çarpıcı ’’İncirlik’’ şartı F-35 satışına yeşil ışık yakan ABD'den çarpıcı ''İncirlik'' şartı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2024 16:45:28. #1.11#
SON DAKİKA: Düzce Belediye Başkanı Özlü'den Ahilik Kültürü Haftası Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement