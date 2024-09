Düzce Belediye Başkanı Özlü'den Ahilik Kültürü Haftası Mesajı

Yerel

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Ahilik Kültürü Haftası dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Faruk Özlü, Türk Kültürü'nün önemli mihenk taşlarından biri olan, ticaretin, ekonominin ve üretimin etik ahlaki kuralları ile bir bütün olarak kabul edilen Ahilik Kültürü Haftası dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Bu yıl 23-27 Eylül tarihleri arasında birçok kurumun iş birliği ile düzenlenecek çeşitli etkinliklerle kutlanacak Ahilik Kültürü, geçmişinin 13. yüzyıla kadar dayandığı biliniyor. Başkan Özlü "Ahilik, tarihi yüzyıllar öncesine kadar dayanan, Anadolu'da sanatın, meslek yeteneklerinin gelişmesini sağlayan, esnafın ahlaki yönden yetişmesini sağlayan, merkezine insanı alan bir anlayıştır. Türk Kültürü'nün en önemli yapı taşlarından diyebileceğimiz, temeline dayanışma, yardımlaşma ve kolaylaştırmayı alan topluluktur. Hoca Ahmet Yesevi'nin divanında yetişen Ahi Evran-ı Veli'nin 32 başlık altında anlattığı bu teşkilat o günden bugüne kadar esnaf dayanışması, ticaret ahlakı ve edeb mirasını geleceğe taşımıştır. Bugün emanetini taşıdığımız bu anlayışı ticaret erbabı hemşehrilerimizin de desteği sayesinde kurumsal iş birliklerimiz ile ileriye taşıyoruz. Bizim bütün hedefimiz; döneminde Ahiler sayesinde sosyal ve iktisadi hayatın merkezi haline gelmiş Anadolu'yu global sahnede güçlendirerek ileriye taşımaktır. Düzce özelinde hayata geçirdiğimiz her işi ülkemize birer katkı olarak görüyor, bu motivasyonla dayanışma halinde çalışıyoruz. Dayanışmamızı, şehrimize yatırım olarak görüyoruz. Şehrimizin her alanda kalkınması konusunda bizlere destek olan üretici kardeşlerimiz, bizden destek istedikleri her anda yanlarında olmaya devam edeceğimizi bilsinler. Yüzyılların mirası bu güzide hafta dolayısıyla başta Düzce eşrafımız olmak üzere ülkemizde kazanan, ülkemize kazandıran üretici mekanizmanın tüm mensuplarının Ahilik Kültürü Haftası'nı tebrik ediyorum. Tüm kurumların uyum içinde çalıştığı Düzce'mizden sevgi ve selamlarımı sunuyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE