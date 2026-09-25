Düzce Belediye Başkanı Özlü, yangın tedbiri almayan işletmeleri kapatacak - Son Dakika
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Düzce Belediye Başkanı Özlü, yangın tedbiri almayan işletmeleri kapatacak

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Düzce Belediye Başkanı Özlü, yangın tedbiri almayan işletmeleri kapatacak
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Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, yangın güvenliği tedbiri almayan işletmelerin faaliyetlerinin sonlandırılacağını açıkladı. Özlü, son aylarda kentte yaşanan 2 büyük fabrika yangınına dikkat çekerek denetimlerde işletmelere süre tanınacağını söyledi.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, İtfaiye Haftası dolayısıyla bölgesinin en güçlü teşkilatı olan Düzce İtfaiyesi'ni ziyaret etti. Düzce'de son aylarda meydana gelen fabrika yangınlarına dikkat çeken Başkan Özlü, yangın güvenliği önlemlerini almayan işletmelerin faaliyetlerine son verileceğini açıkladı.

Başkan Özlü, şehrin her yerine 7 dakikada ulaşılabilir konumdaki yeni binası, yüksek kabiliyete sahip araçları ve donanımlı personeli ile bölgesinin en güçlü itfaiye teşkilatı olan Düzce Belediyesi İtfaiyesi'ni ziyaret etti. İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürü Mehmet Caner Polat ve itfaiye personelleri tarafından karşılanan Başkan Özlü, İtfaiye Teşkilatı'nın 312. Kuruluş yıldönümünü kutlayarak, personeller ile birlikte itfaiyeci duası yaptı.

"Yangın güvenliği tedbirleri almayanların faaliyetleri sonlandırılacak"

Ziyarette önemli açıklamalarda bulunan Başkan Özlü, Düzce'de son aylarda 2 büyük fabrika yangını meydana geldiğine dikkat çekerek, yangın güvenliği konusunda gerekli tedbirleri almayan işletmelerin ticari faaliyetlerinin sonlandırılacağını açıkladı. Düzce'de yangın güvenlik tedbirlerini almayan işletmeleri tek tek denetleyerek, alması gereken tedbirleri almaları konusunda süre tanıyacaklarını belirten Özlü, "Almayan işyerlerinin faaliyetlerine de son vereceğiz. Bunun Düzce'deki tüm fabrika ve işyeri sahipleri tarafından bilinmesini istiyorum" dedi.

Başkan Özlü itfaiye personeli ile bir araya geldiği buluşmada da, geçtiğimiz haftalarda kapı üretimi yapan fabrikada yaşanan yangına dikkat çekerek, yangın güvenliği tedbirleri konusundaki kararlılığını vurguladı.

"Bu tedbirleri çok hızlı alalım"

Fabrika ve iş yerlerinin yangın güvenliği yönünden denetlenmesini isteyen Başkan Özlü şöyle konuştu:

"Geçen bir yangın oldu. Ben de gece geldim. Fabrika yandı, kül oldu. O fabrikanın hiçbir yangın güvenlik tedbiri olmadığını bana söylediler. Yangın tedbirlerini alsaydı, söndürme sistemlerini kursaydı bir yerde sönerdi. Benim sizlerden ricam bütün fabrikaları ve işyerlerini dolaşın. Onlara makul bir süre verin. Bu süre sonunda yangın tedbirlerini almayan işyeri, fabrika ne kadar yer varsa faaliyetlerine son verin. Bu tedbirleri çok hızlı alalım. Hiç çekinmeyin. Biz görevimizi yapıyoruz, ancak karşı taraf görevlerini yapmadığı için bu yangınlar oluşuyor. Yönetmelik, kurallar ve kanun neyse onları uygulayın. Arkadaşlar devlet kanunlarla, yönetmeliklerle, yönergelerle yönetilir. Kanunsuz devlet olmaz. Biz devletiz. Bu şehirde herkes kanunlara, yönetmeliklere, yönergelere uyacak. Bizim görevimiz bu şehre çeki düzen vermek. Herkes kurallara uygun bina yapacak, imar kurallarına uyacak, itfaiye yangın kurallarına uyacak. O yüzden hiç taviz vermeyin."

Başkan Özlü, Düzce İtfaiyesi'ne gerçekleştirdiği ziyarette, tüm itfaiye personellerine telsizden seslenerek, "Değerli çalışma arkadaşlarım, İtfaiye Teşkilatımızın 312. Kuruluş yıldönümü kutlu olsun. Hepinizi tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Özlü, ayrıca günün anısına itfaiyecilere tespih hediye etti. Başkan Faruk Özlü daha sonra ise İtfaiye Haftası dolayısıyla Düzce İtfaiyesi'ni ziyarete gelen minik öğrencilerle de bir araya geldi. Minik itfaiyeci kıyafeti giydirilen öğrenciler itfaiye aracına binerek itfaiyelerin görevleri hakkında bilgi edindi. Başkan Özlü, minik itfaiyecilerle birlikte yangın söndürme uygulamasına katılarak, itfaiye hortumundan çıkan tazyikli suyla alevlerin sardığı ev maketindeki yangına müdahale etti. Ziyaret fotoğraf çekimi ile son buldu.

Kaynak: İHA
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