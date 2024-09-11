Düzce Belediye Başkanı Zabıta Haftası dolayısıyla zabıta karakolunu ziyaret etti

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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Zabıta Haftası dolayısıyla Rasim Betir Bulvarı'ndaki zabıta karakolunu ziyaret ederek ekipler ile bir araya geldi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Zabıta'nın 198. kuruluş yıl dönümü ve Zabıta Haftası dolayısıyla Zabıta Müdürlüğü personelini ziyaret etti. Rasim Betir Paşa Bulvarı üzerinde yeni oluşturulan zabıta karakolunu ziyaret eden Başkan Özlü, toplum sağlığı ve güvenliği için 7/24 görev başında olan ekiplere teşekkür etti.

Özlü burada yaptığı açıklamada, "Şehirleşmenin ve medeni olmanın en önemli unsurlarından biri de şehirde nizam, intizam, tertip ve düzen olması. Bunu da sizler sağlıyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. Çalışmaya devam ediyoruz. Birkaç zabıta noktamız olacak, ama merkez Darıcı Mahallesi olacak. İnşallah bir sonraki buluşmamız bu merkezde gerçekleşir. Sizlere güzel çalışma şartları sağlamak benim görevim. Tekrar hepinize teşekkür ediyor, Zabıta Haftası'nın hepinize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Özlü'nün ziyaretinde Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Ünal ile Zabıta Müdürü Selçuk Yıldırım da hazır bulundu. - DÜZCE