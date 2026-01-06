2026 yılının ilk meclis toplantısında 40 gündem maddesi görüşüldü - Son Dakika
2026 yılının ilk meclis toplantısında 40 gündem maddesi görüşüldü

2026 yılının ilk meclis toplantısında 40 gündem maddesi görüşüldü
06.01.2026 15:23  Güncelleme: 15:24
Düzce Belediye Meclisi, 2026 yılının ilk toplantısını yaparak 40 gündem maddesini değerlendirirken, Denetim Komisyonu üyeleri belirlendi ve çeşitli projeler için yetki talepleri kabul edildi.

Düzce Belediye Meclisi, 2026 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi. Meclis Başkan Vekili Av. Ali Dilber başkanlığında yapılan toplantıda 40 gündem maddesi görüşüldü.

Konuralp Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, bir önceki birleşime ait meclis tutanak özetinin oylanmasının ardından gündem maddelerine geçildi. Toplantıda ilk olarak 2025 yılı gelir-giderleri ile hesap işlemlerinin denetimi için üye seçimi yapıldı. Dört kişiden oluşan Denetim Komisyonu'na gizli oylama sonucunda Fahrettin Yılmaz, İshak Şengüloğlu, Murat Ayyıldız ve Mehmet Ali Çelik seçildi.

Gündemin ikinci maddesinde ise müdür kadrolarına yapılan atamalarla ilgili meclise bilgi sunuldu.

Hecinler mevkiinde bulunan Düzenli Depolama Tesisi yeni lot alanının ikinci etabının yapımı için yetki verilmesi talebi Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi.

2026 yılında başvuru ilanına çıkan tüm hibe programlarına Düzce Belediyesi adına başvuruda bulunulması, proje sunulması ve başvuruların başarılı bulunması durumunda uygulanması için Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'ye yetki verilmesi talebi oy çokluğu ile kabul edildi.

Bir adet sözleşmeli personelin ücretinin belirlenmesi ile Kiremitocağı Mahallesi'ne çok amaçlı spor salonu yapılması için ihaleye çıkılması talepleri görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi. Elektronik haberleşme altyapısı ve geçiş hakkı ücretlerinde tarife değişikliğine ilişkin gündem maddesi de aynı komisyona gönderildi.

Aralık ayı meclis toplantısında T ve S plakalar ile ilgili alınan karara yönelik meslek odalarından gelen itirazlar da meclis gündeminde yer aldı. Konu, görüşülmek üzere Hukuk Komisyonu'na havale edildi.

Meclis toplantısında ayrıca Düzce Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Halk Oyunları Akademisi, Ayşe Taş Sanat Akademisi, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ile Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün görev ve çalışma yönetmeliklerinin onaylanmasına ilişkin talepler de Hukuk Komisyonu'na gönderildi.

Meclisin diğer gündem maddeleri ise imar konularından oluştu. Plan hüküm değişikliği, parsel satışı, trampa, imar planı değişikliği, yapı yaklaşma mesafesi, yol boyu ticaret talepleri ve itirazlar İmar Komisyonu'na havale edildi. Taşınmaz satın alımı talebi ise İmar ve Plan Bütçe Komisyonları'na gönderildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Belediye, Düzce, Yerel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
