Düzce Belediye Meclisi Başkan Vekili, Konuralp Gazi\'nin Anlamını Vurguladı

Düzce Belediye Meclisi Başkan Vekili Av. Arb Ali Dilber, Düzce'nin tarihi ve kültürel değerlerini simgeleyen önemli unsurlar hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Konuralp Gazi'nin Düzce için taşıdığı anlamı vurgulayan Dilber, Konuralp'in yalnızca tarihi bir şahsiyet değil, aynı zamanda Düzcelilerin öz gücünü, cesaretini ve yiğitliğini simgeleyen bir figür olduğunu ifade etti.

"Konuralp Gazi, Düzcelilerin öz gücünü ve cesaretini, yiğitliğini temsil eden önemli bir figürdür. Şahlanan atın üzerindeki Konuralp Bey ise, hamle yapmaya hazırlanan Düzce'yi temsil eder" diyen Ali Dilber, Düzce'nin geçmişten aldığı güçle geleceğe emin adımlarla ilerlediğini vurguladı. Dilber ayrıca Düzce Belediyesi bayrağının da sıradan bir belediye sembolü olmanın çok ötesinde anlamlar taşıdığını belirtti:

"Düzce Belediye Bayrağı, sadece bir kurumun değil, tüm Düzce halkının bayrağıdır" diyerek bu bayrağın, şehirde yaşayan her bir bireyin ortak değerlerini ve birlik ruhunu yansıttığını söyledi.

Düzce Belediyesi bayrağının ve logosunun 2021 yılında, Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün girişimleriyle değiştirildiğini belirten Ali Dilber şunları ifade etti: "2021 yılında Belediye Başkanımız Faruk Özlü bir yarışma açmış ve yarışma sonucunda Konuralp Gazi logosunda karar kılınmıştır. Başkanımız bu kararıyla; Düzce'nin tarihi kimliğine olan hassasiyetini ortaya koymuştur. Yeni logomuz ve bayrağımız; Düzceli hemşehrilerimiz tarafından da beğenilmiş ve sahiplenilmiştir. Düzce'nin hem tarihine sahip çıkan hem de geleceğe yön veren bir kent olma vizyonunu pekiştirirken, Konuralp Gazi gibi kahramanların hatırasının da yaşatıldığını bir kez daha ortaya koydu." - DÜZCE