Düzce Belediye Meclisi Mart Ayı İlk Oturumunda Gündem Maddeleri Komisyonlara Havale Edildi - Son Dakika
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Düzce Belediye Meclisi Mart Ayı İlk Oturumunda Gündem Maddeleri Komisyonlara Havale Edildi

Düzce Belediye Meclisi Mart Ayı İlk Oturumunda Gündem Maddeleri Komisyonlara Havale Edildi

Düzce Belediye Meclisi Mart ayı ilk oturumunda 25 gündem maddesi görüşülerek komisyonlara havale edildi. İtfaiye Müdürlüğü Arama Kurtarma Ekibinin yurt dışı görevlendirmesi maddesi oy birliği ile kabul edildi.

05.03.2024 12:42  Güncelleme: 12:45
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Düzce Belediye Meclisi Mart ayı ilk oturumunda 25 gündem maddesi görüşülerek komisyonlara havale edildi.

Düzce Belediyesi Meclisinin Mart ayı birinci birleşimi Belediye meclis toplantı salonunda yapıldı. Belediye Meclis Başkan vekili Hüdaver Gösterişli başkanlığındaki oturumda 25 gündem maddesi görüşülerek komisyonlara havale edildi.

Bir önceki meclis toplantısının meclis tutanak özetinin oylanması sonrası Mart ayı toplantısında ilk olarak, İtfaiye Müdürlüğü Arama Kurtarma Ekibinin yurt dışı görevlendirmesi maddesi görüşüldü. Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ilin etkilendiği depremin ardından Fransız arama kurtarma ekipleriyle birlikte başarılı çalışmalara imza atan ve göçük altından vatandaşın kurtarılmasını sağlayan Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Arama Kurtarma Ekibinin, Fransa'ya davet edilmesini içeren yurt dışı görevlendirme maddesi komisyona havale edilmeden üyelerin oy birliği ile kabul edildi.

Ardından imarla ilgili gündem maddeleri görüşülüp İmar Komisyonuna havale edilirken, bir sonraki meclis birleşiminin 7 Mart Perşembe günü saat 18.00'da yapılmasına karar verilerek toplantı sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce Belediye Meclisi Mart Ayı İlk Oturumunda Gündem Maddeleri Komisyonlara Havale Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce Belediye Meclisi Mart Ayı İlk Oturumunda Gündem Maddeleri Komisyonlara Havale Edildi - Son Dakika
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