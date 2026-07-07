Meclis 37 gündem maddesini komisyonlara havale etti - Son Dakika
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Meclis 37 gündem maddesini komisyonlara havale etti

Meclis 37 gündem maddesini komisyonlara havale etti
07.07.2026 11:09  Güncelleme: 11:10
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Düzce Belediye Meclisi temmuz ayı olağan toplantısında 37 madde görüşülerek komisyonlara sevk edildi. Toplantıda içme suyu projesi, temizlik araçları hibesi, imar planı kredisi ve çeşitli düzenlemeler ele alındı.

Düzce Belediye Meclisi, temmuz ayı olağan toplantısının birinci birleşimini gerçekleştirdi. Meclis Başkan vekili Ali Dilber başkanlığında yapılan toplantıda, gündemde yer alan 37 madde görüşülerek ilgili komisyonlara sevk edildi.

Toplantı, bir önceki birleşime ait meclis tutanak özetinin oy birliğiyle kabul edilmesiyle başladı. Ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Gündemin ilk maddesinde, Düzce İçme Suyu Temin Projesi kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki üretim tesislerinde gerçekleştirilecek boru ve ek parça kabullerine yönelik teknik inceleme ziyaretine katılacak personelin görevlendirilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Temizlik hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet yol süpürme aracı ile 1 adet çöp toplama aracının temin edilmesi amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan hibe talebinde bulunulmasına ilişkin teklif, değerlendirilmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi.

Düzce Belediyesi sınırlarına katılarak mahalle statüsü kazanan Akyazı, Çerkez Taşköprü, Otluoğlu, Kirazlı, Mamure, Musababa, Muncurlu, Yeşilçam, Küçükmehmetler ve Turaplar mahallelerinde hazırlanacak ilave imar planlarına esas jeolojik ve jeoteknik etüt çalışmalarının finansmanı için İller Bankası'ndan kredi talep edilmesine ilişkin madde de Plan ve Bütçe Komisyonu'na gönderildi.

Toplantıda ayrıca, Düzce Belka İnsan Kaynakları A.Ş.'nin sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılması, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ücretleri ile hal kantar ücret tarifelerinde değişiklik yapılmasına yönelik talepler de Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi.

Fen İşleri Müdürlüğü'nün asfalt yama çalışmalarında kullanılmak üzere 2 adet asfalt yama silindiri iş makinesi alınmasına ilişkin talep de görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk edildi.

Veteriner İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasına ilişkin teklif Hukuk Komisyonu'na gönderilirken, İslahiye Köyü'nün mücavir alan sınırları dışına çıkarılmasını öngören gündem maddesi ise İmar Komisyonu'na havale edildi.

Bunun yanı sıra trampa, plan hükmü değişikliği, imar planı değişikliği, tahsis değişikliği ve itirazlara ilişkin gündem maddeleri de değerlendirilmek üzere ilgili komisyonlara sevk edildi.

Meclis, bir sonraki birleşimin 9 Temmuz Perşembe günü saat 18.00'de yapılmasına karar verilmesinin ardından sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Meclis 37 gündem maddesini komisyonlara havale etti - Son Dakika

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