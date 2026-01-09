Belediye meclisi 37 gündem maddesini görüştü

Düzce Belediye Meclisi, ocak ayı ikinci birleşimini Meclis Başkan vekili Av. Ali Dilber başkanlığında yaptı. Toplantıda toplam 37 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Meclis tutanak özetinin oylanmasının ardından gündem maddelerine geçildi. Düzenli Depolama Tesisi Yeni Lot 1 Etap 2'nin yapım işi için Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'ye yetki verilmesi teklifi oy çokluğu ile kabul edildi. Bir adet sözleşmeli personelin ücretinin, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen yeniden değerleme oranları doğrultusunda tekniker taban ücretinin yüzde 10 fazlası olarak belirlenmesi de oy çokluğu ile onaylandı.

Kiremitocağı Mahallesi'nde Spor Toto Teşkilat Başkanlığı finansmanı ile yapılması planlanan çok amaçlı spor salonu için ihaleye çıkılması talebi ise meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi. Elektronik haberleşme altyapısı ve geçiş hakkı ücretlerine ilişkin tarife değişikliği de oy çokluğu ile karara bağlandı.

T ve S plakalarla ilgili 4 Aralık 2025 tarihli meclis kararına yapılan itirazların, yürütülen çalışmalar tamamlandıktan sonra değerlendirilmesi kararlaştırıldı.

Toplantıda ayrıca Düzce Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Halk Oyunları Akademisi, Ayşe Taş Sanat Akademisi ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler, Sosyal Hizmetler, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler, Fen İşleri ve Destek Hizmetleri müdürlüklerinin görev ve çalışma yönetmelikleri onaylandı.

Meclis gündeminde yer alan taşınmaz satın alımı, parsel satışı, trampa, yapı yaklaşma mesafesi, imar planı ve plan hüküm değişiklikleri, yol boyu ticaret talepleri ile imara ilişkin itirazlar da görüşülerek karara bağlandı. - DÜZCE