Düzce Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yanında oldu

Düzce Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, evde bakım hizmetlerinden hayır çarşısı çalışmalarına, organizasyon ve etkinliklerden halk ekmek büfe çalışmalarına kadar belediyenin şefkatli elini 2025 yılının tamamında da ihtiyaç sahiplerinin üzerinden çekmedi.

Düzce Belediyesi, yılın 365 günü sosyal belediyecilik örneklerini göstermeye, ihtiyaç duyulan her alanda insan odaklı hizmet üretmeye devam ediyor. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, bu doğrultuda 2025 yılı genelinde yapılan çalışmalarla ilgili hazırlanan ayrıntılı faaliyet raporunu kamuoyu ile paylaştı. 2025 yılında 2 bin 145 ev temizliği, 10 günlük periyotlar halinde toplam 2 bin 732 öz bakım, 160 müracaatçıya ise bayan kuaförü desteği sunan müdürlük, 29 aileye ise ikinci el ev eşyası noktasında yardımda bulundu.

Müdürlük, Ocak- Aralık ayları arasında 120 bin 597 adet sıcak yemek, 3 bin 28 sosyal yardım kartı, Ramazan ayı içerisinde 6 bin 162 adet iftar yemeği dağıtımı, eğitim öğretim dönemi başlangıcında ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik bin 715 adet kırtasiye desteği, Ramazan ve Kurban Bayramları özelinde 2 bin çocuğa giyim desteği, ayrıca kış ayları öncesinde ise 2 bin bot ve mont desteğinin yanı sıra 150 aileye yeni doğan paketi desteği ile taziye evlerine yönelik 57 bin 292 pide ve ayran dağıtımına katkı sağladı. Aynı dönemde bin 180 kişiye psiko-sosyal destek veren müdürlük, 30 tekerlekli sandalye, 79 hasta yatağı, 7 akülü sandalyeyi de ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Özel günler ve belediye etkinlikleri doğrultusunda birçok organizasyonun da başarılı şekilde Düzcelilerle buluşturulmasına katkı veren müdürlük, kandiller ve özel günlerde camilerde ikram dağıtımı, ilgili STK'lar ile yürütülen ortak projelerde etkin şekilde rol alarak sosyal belediyecilik örnekleri sergilemeyi sürdürdü.

Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren 9 adet halk ekmek büfesi faaliyetine devam ederken, ekmek büfelerinde standart buğday ekmeği ve glutensiz ekmek satışlarına da 2025 yılında da tüm hızıyla devam edildi.