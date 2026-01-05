Düzce Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yanında oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Düzce Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yanında oldu

Düzce Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yanında oldu
05.01.2026 16:18  Güncelleme: 16:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, 2025 yılı boyunca ihtiyaç sahiplerine evde bakım hizmetleri, sıcak yemek dağıtımı, eğitim desteği, giyim yardımı ve sosyal etkinlikler gibi çeşitli alanlarda destek sunmaya devam etti.

Düzce Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, evde bakım hizmetlerinden hayır çarşısı çalışmalarına, organizasyon ve etkinliklerden halk ekmek büfe çalışmalarına kadar belediyenin şefkatli elini 2025 yılının tamamında da ihtiyaç sahiplerinin üzerinden çekmedi.

Düzce Belediyesi, yılın 365 günü sosyal belediyecilik örneklerini göstermeye, ihtiyaç duyulan her alanda insan odaklı hizmet üretmeye devam ediyor. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, bu doğrultuda 2025 yılı genelinde yapılan çalışmalarla ilgili hazırlanan ayrıntılı faaliyet raporunu kamuoyu ile paylaştı. 2025 yılında 2 bin 145 ev temizliği, 10 günlük periyotlar halinde toplam 2 bin 732 öz bakım, 160 müracaatçıya ise bayan kuaförü desteği sunan müdürlük, 29 aileye ise ikinci el ev eşyası noktasında yardımda bulundu.

Müdürlük, Ocak- Aralık ayları arasında 120 bin 597 adet sıcak yemek, 3 bin 28 sosyal yardım kartı, Ramazan ayı içerisinde 6 bin 162 adet iftar yemeği dağıtımı, eğitim öğretim dönemi başlangıcında ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik bin 715 adet kırtasiye desteği, Ramazan ve Kurban Bayramları özelinde 2 bin çocuğa giyim desteği, ayrıca kış ayları öncesinde ise 2 bin bot ve mont desteğinin yanı sıra 150 aileye yeni doğan paketi desteği ile taziye evlerine yönelik 57 bin 292 pide ve ayran dağıtımına katkı sağladı. Aynı dönemde bin 180 kişiye psiko-sosyal destek veren müdürlük, 30 tekerlekli sandalye, 79 hasta yatağı, 7 akülü sandalyeyi de ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Özel günler ve belediye etkinlikleri doğrultusunda birçok organizasyonun da başarılı şekilde Düzcelilerle buluşturulmasına katkı veren müdürlük, kandiller ve özel günlerde camilerde ikram dağıtımı, ilgili STK'lar ile yürütülen ortak projelerde etkin şekilde rol alarak sosyal belediyecilik örnekleri sergilemeyi sürdürdü.

Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren 9 adet halk ekmek büfesi faaliyetine devam ederken, ekmek büfelerinde standart buğday ekmeği ve glutensiz ekmek satışlarına da 2025 yılında da tüm hızıyla devam edildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce Belediyesi, Eğitim Desteği, Etkinlikler, Belediye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yanında oldu - Son Dakika

Kariyerini bıraktı, eşiyle birlikte girdiği tarlada hazineyi buldu Kariyerini bıraktı, eşiyle birlikte girdiği tarlada hazineyi buldu
Galatasaray, Berkan Kutlu’ya veda etti Galatasaray, Berkan Kutlu'ya veda etti
Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan hastaneye kaldırıldı Ailesinden açıklama var Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan hastaneye kaldırıldı! Ailesinden açıklama var
Galatasaray’ın transferine kulüp doktoru Yener İnce karşı çıktı Galatasaray'ın transferine kulüp doktoru Yener İnce karşı çıktı
Şamil Tayyar, terör örgütünün, akılalmaz taleplerini sıraladı: Süreç Türkiye’nin aleyhine işliyor Şamil Tayyar, terör örgütünün, akılalmaz taleplerini sıraladı: Süreç Türkiye'nin aleyhine işliyor
Fenerbahçe’ye mi geliyor Lazio’dan Guendouzi için heyecanlandıran açıklama Fenerbahçe'ye mi geliyor? Lazio'dan Guendouzi için heyecanlandıran açıklama

20:26
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ABD’de hakim karşısında: Suçsuzum, ülkemin başkanıyım
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ABD'de hakim karşısında: Suçsuzum, ülkemin başkanıyım
20:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan müjde KYK ve burs miktarlarına zam yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde! KYK ve burs miktarlarına zam yapıldı
20:13
Erdoğan, Trump’la telefonda görüştü: Venezuela’nın istikrarsızlığa sürüklenmemesini söyledik
Erdoğan, Trump'la telefonda görüştü: Venezuela'nın istikrarsızlığa sürüklenmemesini söyledik
19:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Maduro’nun tutuklanmasına ilk tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maduro'nun tutuklanmasına ilk tepki
19:33
Canlı anlatım: Karşılaşmada ilk gol geldi ancak ofsayt
Canlı anlatım: Karşılaşmada ilk gol geldi ancak ofsayt
18:55
Görüntüler Antarktika’dan değil, Türkiye’den
Görüntüler Antarktika'dan değil, Türkiye'den
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2026 20:54:54. #7.11#
SON DAKİKA: Düzce Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yanında oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.