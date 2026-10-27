Düzce Belediyesi 23 Nisan Parkı\'nda bakım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor

Düzce Belediyesi, vatandaşların keyifle vakit geçirdiği parklarda bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, şehir merkezinin sık tercih edilen alanlarından 23 Nisan Parkı'nda genel onarım çalışması başlatıldı.

Düzce Belediyesi, kent genelinde yeni park alanları kazandırmaya yönelik çalışmalarına devam ederken, mevcut parkların bakım ve yenileme çalışmalarına da aralıksız devam ediyor. Bu doğrultuda Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 23 Nisan Parkı'nda genel bakım, onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Vatandaşların dinlenmek ve çocuklarıyla vakit geçirmek için sıklıkla tercih ettiği parkta yürütülen çalışmalar kapsamında, spor aletleri, salıncaklar ve çocuk oyun gruplarının kontrolleri yapılarak, bakım işlemleri gerçekleştirildi. Çalışmalar çerçevesinde kamelyaların bulunduğu alandaki ahşap korkuluklar sökülerek, yerlerine ferforje korkuluklar monte ediliyor. Parkı çevreleyen ahşap korkuluklar da bakıma alınırken, ahşap yüzeylerin korunması ve kullanım ömrünün uzatılması amacıyla koruyucu vernik uygulaması yapılıyor. Ayrıca parkın aydınlatma sistemlerinde de genel bakım çalışmaları sürdürülüyor.