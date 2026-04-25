Düzce Belediyesi 3. kapalı pazaryerini hizmete açtı

Düzce Belediyesi Aziziye Mahallesi'nde "Tuhafiyeciler Pazarı ve Fuar Alanı'nın kapılarını bugün ilk kez açtı. Belediyenin sorumluluk alanındaki üçüncü kapalı pazaryeri olma özelliğini taşıyan yeni pazaryeri, daha önce hizmete giren Merkez Pazaryeri'nin de devamı niteliğinde planlandı.

Düzce Belediyesi sorumluluk bölgesindeki üçüncü, Aziziye Mahallesi'ndeki ikinci kapalı pazaryerini hizmete açtı. Toplam 3.800 metrekare kapalı alana sahip olan pazaryeri, üç bloktan oluşuyor. Alanda faaliyet gösterecek 144 tuhafiyeci esnafı, ilk gün itibarıyla tezgahlarını kurarak satışlara başladı. Açılışla birlikte hem esnaf hem de vatandaşlar için daha düzenli, konforlu ve modern bir alışveriş ortamı oluştu. Tuhafiyeciler Pazarı, haftanın Pazartesi ve Perşembe günlerinde pazaryeri olarak hizmet verecek. Haftanın diğer günlerinde ise alanın fuar ve çeşitli organizasyonlar için kullanılması planlanıyor.

Zabıta noktası, tuvaletler, geniş yan cepler ve yaklaşık 200 araç kapasiteli otopark ile yeni pazaryeri tuhafiyeci esnafı ve bölge sakinlerinden tam not aldı. Düzce Belediyesi Tuhafiyeciler Pazaryeri ve Fuar Alanı için önümüzdeki günlerde resmi açılış töreni gerçekleştirecek. - DÜZCE