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Düzce Belediyesi 7 noktada, 45 branşta kurs veriliyor - Son Dakika

Düzce Belediyesi 7 noktada, 45 branşta kurs veriliyor

18.11.2021 09:48
Düzce Belediyesi 7 noktada, 45 branşta kurs veriliyor

Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (BELMEK) kentte 7 ayrı noktada 45 branşta verdiği kurslar ile 875 kursiyere ulaşarak yeni dönem eğitimlerine başladı.

Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (BELMEK) kentte 7 ayrı noktada 45 branşta verdiği kurslar ile 875 kursiyere ulaşarak yeni dönem eğitimlerine başladı. Uzman eğitimciler eşliğinde kademe kademe açılan kurslara yönelik başvurular devam ediyor.

Düzce Belediyesi, bünyesinde hizmet veren Meslek Edindirme Kursları tarafından verilen eğitimler yeniden başladı. Alanlarında uzman eğitimciler tarafından 7 ayrı noktada 875 kursiyer eğitim almaya başladı.

Düzce Belediyesi merkez bina, Bahçeşehir 3.Bölgede bulunan Düzce Belediyesi ek bina, Konuralp ek bina, Kiremitocağı Mahallesinde bulunan Gençlik Merkezi binası, Camikebir Mahallesinde bulunan eski Film Platosu alanı, Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Mahallesi Aile Yaşam Merkezi olmak üzere 7 noktada verilmeye başlanan kurslara 2021-2022 yeni dönem kayıtlarına 875 kişi başvuruda bulundu.

Seramikten iğne oyasına, rölyeften stilistliğe

Konuralp Ek Binada Dikiş, Seramik, Ev Mefruşat, Tel Kırma ve İğne Oyası kursları kursiyerlerle buluşurken, Bahçeşehir 3.Bölgede bulunan Düzce Belediyesi ek binasında kursiyerler, Resim, El Sanatları, Dikiş, Mefruşat ve Rölyef konusunda uzaman öğreticilerden eğitim alıyor. Belediye merkez binadaki kurslarda ise gündüzleri Modelistlik, Stilistlik, Dikiş kursları yapılırken, Gitar, Bağlama ve İngilizceye yönelik ise gece kursları düzenleniyor.

45 branşta kurs veriliyor

İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça, Osmanlıca, Diksiyon, Okuma-Yazma, Kur'an-ı Kerim, Yönetici Asistanlığı, Drama, Bilgisayar, Fotoğrafçılık, İşaret Dili, Doğalgaz Ateşleme, İğne Oyası, Tel Kırma, Örgü, Takı, Makrome, Nakış, Ev Tekstili, Rolyef, Ahşap Boyama, Ahşap Yakma, Resim, Kara Kalem, Çömlek, Seramik, Çini, Hat, Tezhip, Geri Dönüşüm, Modelistlik, Stilistlik, Gelinlik-Abiye, Pasta, Yemek, Klarnet, Ney, Bağlama, Gitar, Keman, Kemençe ve Satranç alanlarda oluşturulan 45 branş ile Düzcelilerin hem meslek edinmesi hem de yeteneklerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Başvuruların Camikebir Mahallesi Eski Film Platosu ile Bahçeşehir 3.Bölgede bulunan Düzce Belediyesi ek binasında devam ettiği kurslara katılmak isteyen vatandaşlar, 0380 514 25 44 numaralı telefondan detaylı bilgi alabilecek. - DÜZCE

Düzce Belediyesi 7 noktada, 45 branşta kurs veriliyor
Düzce Belediyesi 7 noktada, 45 branşta kurs veriliyor
Düzce Belediyesi 7 noktada, 45 branşta kurs veriliyor

Düzce Belediyesi, film platosu, Bahçeşehir, Konuralp, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Düzce Belediyesi 7 noktada, 45 branşta kurs veriliyor - Son Dakika


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