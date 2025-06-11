Düzce Belediyesi Bayramda 153 Beyaz Masa ile 1,274 Çağrıya Yanıt Verdi

Düzce Belediyesi, bayram boyunca 153 Beyaz Masa hattına gelen bin 274 çağrıyı cevapladı.

Kurban Bayramı boyunca çalışmalarına ara vermeyen Düzce Belediyesi, ilgili müdürlüklerde oluşturduğu nöbetçi ekiplerle hizmet verdi. Fen İşleri, Temizlik İşleri, Su ve Kanalizasyon ile Zabıta Müdürlükleri, bayram tatili boyunca hem rutin hizmetlerine devam etti hem de gelen taleplere anında yanıt verdi.

Vatandaşların 7/24 ulaşabildiği 153 Beyaz Masa, 4 gün içinde toplam bin 274 çağrıya cevap verdi. Bu çağrıların 596'sı ilgili müdürlüklere iletilirken, 487'si nöbetçi ekipler tarafından doğrudan çözüme kavuşturuldu. Beyaz Masa yetkililerinden alınan bilgiye göre; gelen çağrılar arasında ihbar ve şikayetlerin yanı sıra, tatil için Düzce'ye gelen vatandaşların bilgi taleplerine de yanıt verildi.

Nöbetçi ekiplerle koordineli çalışan 153 Beyaz Masa birimi, gelen talepleri ortak sistem üzerinden ilgili müdürlüklere ileterek zaman kaybını önledi ve çözüm sürecini hızlandırdı. - DÜZCE