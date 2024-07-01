Düzce Belediyesi Belka Gündüz Bakımevi\'nde Miniklere İlk Yardım Eğitimi Verdi

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Düzce Belediyesi iştirak şirketi Belka Gündüz Bakımevi'nde öğrenim gören miniklere ilk yardım eğitimi verildi.

Acil durumlarda hızlı ve etkili müdahalelerle yaralı veya hastaların hayatını kurtarma şansını artıran ve ciddi sonuçlar doğuran durumların önüne geçen ilk yardım becerilerinin artırılması ve toplumsal farkındalık oluşturulması noktasında hareket eden Düzce İl Sağlık Müdürlüğü, Düzce Belediyesi ile ortaklaşa etkinlik gerçekleştirdi.

İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli uzman personellerin katılımıyla Belka Gündüz Bakımevinde öğrenim gören minik öğrencilere yönelik temel ilkyardım eğitiminde, okulda ve evde ani hareketlerden, yüksekten atlamalardan kaçınılması, ebeveynler tarafından verilen yiyecek ve içecekler haricinde yeme içme yapılmaması, kendilerini yaralayacak hareketlerde bulunmamaları ve yiyecekleri yavaş yemeleri konularında bilgilendirildi.

Miniklerin ardından Belka ve Beltur personellerine de bebek, çocuk ve yetişkin kişilerde nefes borusuna yiyecek veya başka bir cisim kaçması durumunda yapılması gerekenler ile hayati öneme sahip olan Heimlich Manevrasının doğru yapılması konusunda uygulamalı eğitim verildi. - DÜZCE