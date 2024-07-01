Düzce Belediyesi Belka Gündüz Bakımevi'nde Miniklere İlk Yardım Eğitimi Verdi - Son Dakika
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Yerel

Düzce Belediyesi Belka Gündüz Bakımevi'nde Miniklere İlk Yardım Eğitimi Verdi

Düzce Belediyesi Belka Gündüz Bakımevi\'nde Miniklere İlk Yardım Eğitimi Verdi

Düzce Belediyesi iştirak şirketi Belka Gündüz Bakımevi'nde öğrenim gören miniklere ilk yardım eğitimi verildi. İl Sağlık Müdürlüğü ve Düzce Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, minik öğrencilere temel ilkyardım becerileri öğretildi. Ayrıca Belka ve Beltur personellerine de nefes borusuna cisim kaçması durumunda yapılması gerekenler ve Heimlich Manevrası konusunda uygulamalı eğitim verildi.

01.07.2024 12:12  Güncelleme: 12:15
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Düzce Belediyesi iştirak şirketi Belka Gündüz Bakımevi'nde öğrenim gören miniklere ilk yardım eğitimi verildi.

Acil durumlarda hızlı ve etkili müdahalelerle yaralı veya hastaların hayatını kurtarma şansını artıran ve ciddi sonuçlar doğuran durumların önüne geçen ilk yardım becerilerinin artırılması ve toplumsal farkındalık oluşturulması noktasında hareket eden Düzce İl Sağlık Müdürlüğü, Düzce Belediyesi ile ortaklaşa etkinlik gerçekleştirdi.

İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli uzman personellerin katılımıyla Belka Gündüz Bakımevinde öğrenim gören minik öğrencilere yönelik temel ilkyardım eğitiminde, okulda ve evde ani hareketlerden, yüksekten atlamalardan kaçınılması, ebeveynler tarafından verilen yiyecek ve içecekler haricinde yeme içme yapılmaması, kendilerini yaralayacak hareketlerde bulunmamaları ve yiyecekleri yavaş yemeleri konularında bilgilendirildi.

Miniklerin ardından Belka ve Beltur personellerine de bebek, çocuk ve yetişkin kişilerde nefes borusuna yiyecek veya başka bir cisim kaçması durumunda yapılması gerekenler ile hayati öneme sahip olan Heimlich Manevrasının doğru yapılması konusunda uygulamalı eğitim verildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce Belediyesi Belka Gündüz Bakımevi'nde Miniklere İlk Yardım Eğitimi Verdi - Son Dakika

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