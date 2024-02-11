Düzce Belediyesi BELMEK, 112 Acil Çağrı Merkezi ile İşbirliği Protokolü İmzaladı

Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Meslek Edindirme Kursları (BELMEK), 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü ile kurs, eğitim ve proje çalışmaları nezdinde işbirliği protokolü imzaladı.
Düzce Belediyesi BELMEK, birbirinden farklı ve öğretici kursları vatandaşlarla buluşturmasının yanı sıra kamu kurumlarıyla gerçekleştirdiği işbirliği çalışması ile takdirleri üzerine topluyor.
Düzce Vali Yardımcısı Ömer Sağlam'ın makamında Belediye Başkan Yardımcısı Burçin Sarıcan, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Gönül Günaydın Çabukoğlu ve BELMEK koordinatörü İlknur Bahar işbirliği protokolü için bir araya geldi.
Vali Yardımcısı Sağlam, Belediye Başkan Yardımcısı Sarıcan ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Günaydın Çabukoğlu'nun imzaladığı protokol ile 112 Acil Çağrı Merkezinde görevli personelin moral, motivasyon ve sağlıklı duygu yönetiminin sağlanmasının yanı sıra verimliliğin artırılması amaçlanıyor. - DÜZCE
ABD Savunma Bakanı Lloyd J. Austin, acil bir mesane sorununa işaret eden semptomların görülmesi için hastaneye nakledildi.
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, İYİ Parti Beypazarı İlçe Başkanı Recep Önder'in ABB Meclis Üyesi Atilla Çelik'in yakınları tarafından darbedildiği görüntüleri paylaştı. Videoda, yerde sürüklenen Önder'in tekme tokat dövüldüğü, Önder'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Atilla Çellik'ten özür dilediği görüldü.
Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş, araç kazası sonucu şehit oldu.
İYİ Parti'den milletvekili adayı olup seçilemeyen, daha sonra istifa eden eski futbolcu Gökhan Zan'ın yeni adresi belli oldu. Kulislere düşen bilgilere göre, Gökhan Zan, Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacak. Zan'ın adaylığıyla ilgili resmi açıklamanın yarın yapılacağı belirtildi.
İsrail'i ziyaretinde 'Yahudi olabilirim' çıkışıyla çok konuşulan Arjantin'in aşırı sağcı Devlet Başkanı Javier Milei, Vatikan'a gitti. St. Peter Bazilikası'nda düzenlenen törende, Milei tekerlekli sandalyede oturan Papa'nın önünde diz çökerek Francis'e sarıldı. Milei, daha önce Papa Francis'in sosyal adalet politikalarını eleştirmiş ve kendisine ''Şeytanın yeryüzündeki temsilcisi'' demişti.
Fenerbahçe'nin sahasında 2-2 berabere kalarak liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdığı maç sonrası sarı-kırmızılılardan olay bir paylaşım gelmişti. Fenerbahçe ezeli rakibinin paylaşımına aynı şekilde yanıt vererek, ''Kör hakemleri, komik penaltıları, skandal hakem kararlarını ve tiyatro maçları en iyi bilen kulübe notumuz; ''Kişi kendinden bilir işi'' notunu düştü.
Fenerbahçe'nin sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kalarak liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdığı maç sonrası sarı-kırmızılılardan olay bir paylaşım geldi. Maçtaki hakem kararlarına sert tepki gösteren Galatasaray cephesi paylaşımına, ''Kırmızı kartlara kör bir hakem, komik bir penaltı. Skandal hakem kararlarıyla şampiyonluğu emeklilik ikramiyesi olarak verme operasyonunuz gerçekleşmeyecek, baskıya boyun eğenlere rağmen hak eden kazanacak'' notunu düştü.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 2-2 berabere kalarak liderliği Galatasaray'a kaptırdıkları Alanyaspor maçı sonrası taraftardan özür diledi. Kartal, ''Önümüze bakacağız. Kazanmayı çok istedik. Kazanamadığımız için taraftarlarımızdan özür diliyoruz'' dedi.
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