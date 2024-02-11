Düzce Belediyesi BELMEK, 112 Acil Çağrı Merkezi ile İşbirliği Protokolü İmzaladı - Son Dakika
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Düzce Belediyesi BELMEK, 112 Acil Çağrı Merkezi ile İşbirliği Protokolü İmzaladı

Düzce Belediyesi BELMEK, 112 Acil Çağrı Merkezi ile İşbirliği Protokolü İmzaladı

Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Meslek Edindirme Kursları (BELMEK), 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü ile kurs, eğitim ve proje çalışmaları nezdinde işbirliği protokolü imzaladı. Protokol ile 112 Acil Çağrı Merkezinde görevli personelin moral, motivasyon ve sağlıklı duygu yönetiminin sağlanması amaçlanıyor.

11.02.2024 19:15  Güncelleme: 19:18
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Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Meslek Edindirme Kursları (BELMEK), 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü ile kurs, eğitim ve proje çalışmaları nezdinde işbirliği protokolü imzaladı.

Düzce Belediyesi BELMEK, birbirinden farklı ve öğretici kursları vatandaşlarla buluşturmasının yanı sıra kamu kurumlarıyla gerçekleştirdiği işbirliği çalışması ile takdirleri üzerine topluyor.

Düzce Vali Yardımcısı Ömer Sağlam'ın makamında Belediye Başkan Yardımcısı Burçin Sarıcan, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Gönül Günaydın Çabukoğlu ve BELMEK koordinatörü İlknur Bahar işbirliği protokolü için bir araya geldi.

Vali Yardımcısı Sağlam, Belediye Başkan Yardımcısı Sarıcan ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Günaydın Çabukoğlu'nun imzaladığı protokol ile 112 Acil Çağrı Merkezinde görevli personelin moral, motivasyon ve sağlıklı duygu yönetiminin sağlanmasının yanı sıra verimliliğin artırılması amaçlanıyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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